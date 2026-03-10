INFORME ECONÒMIC
L’FMI defensa una liberalització gairebé total del mercat immobiliari
L’ens recomana que es consolidin suports específics per als col·lectius més vulnerables
Jeff Danforth, cap de la missió del Fons Monetari Internacional (FMI) a Andorra, va advocar, durant l’exposició de les conclusions sobre el Principat, per una liberalització pràcticament completa del mercat de l’habitatge. L’ens va identificar el problema de la vivenda com un dels reptes a mitjà termini, juntament amb les pensions, i va recomanar “deixar que el mercat funcioni per si sol”.
L’informe del Fons Monetari Internacional sobre les prediccions de l’economia andorrana va posar sobre la taula la liberalització del mercat immobiliari com una de les reformes estructurals a abordar amb urgència, sobretot per no enquistar la problemàtica de la falta de mà d’obra existent. Tot i veure amb bons ulls la desintervenció progressiva de bona part del mercat de lloguer com a període de transició amb l’objectiu de no crear “un estat de xoc”, segons Danforth, l’FMI recomana sempre que els mercats es regulin per si mateixos. Tot i això, Danforth va remarcar que les polítiques públiques han d’establir suports específics per a les persones més vulnerables. En aquesta línia, va explicar que “té més sentit ajudar les famílies amb rendes més baixes que no pas intervenir el preu del lloguer de tothom”, establint una mesura “de la qual es poden beneficiar persones que no ho necessitarien”.
Creixement tot i la no diversificació
Pedro García
A l’informe, el Fons Monetari Internacional també assenyala que eliminar les distorsions al mercat de l’habitatge per propiciar un equilibri entre l’oferta i la demanda, sense deixar de protegir la població vulnerable, podria ser una manera més eficient d’aprofitar els recursos per ampliar el parc d’habitatges assequible. L’ens també aposta per una millora de la coordinació entre les parròquies per establir un sistema de permisos i taxes coherent que podria fomentar encara més la inversió en vivenda.