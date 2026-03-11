Cultura
La Nit Literària desapareix després de 46 anys
El Cercle de les Arts i de les Lletres afirma que aquesta activitat "sobrepassa" les capacitats de l'entitat
El Cercle de les Arts i de les Lletres ha decidit deixar d’organitzar la Nit Literària Andorrana després de quaranta-sis anys. La decisió es va prendre en la darrera junta de govern de l’entitat, celebrada el 12 de gener del 2026, i ja s’ha comunicat als dotadors dels diferents premis literaris que formen part d’aquesta iniciativa cultural en una circular informativa.
L’entitat assenyala que, després de dècades impulsant aquesta cita cultural, l’actual junta considera que "l’organització de la Nit Literària Andorrana sobrepassa les capacitats actuals" del Cercle. I per aquest motiu s’ha decidit deixar de convocar tots els premis literaris vinculats a aquesta iniciativa a partir d’aquest 2026.
Els premis corresponents a l’edició del 2025 han estat els darrers convocats i atorgats en el marc d’aquesta celebració literària, que durant gairebé mig segle s’ha consolidat com una de les principals cites de la cultura al país, amb guardons de referència com el premi Fiter i Rossell.
El Cercle de les Arts i de les Lletres expressa l'agraïment als dotadors dels premis pel suport "extraordinari" al llarg dels anys. L'entitat recalca que aquests dotadors han estat "un pilar bàsic de la cultura" d'Andorra.
