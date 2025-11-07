CULTURA
La 47a edició de la Nit literària andorrana rep un total de 58 obres
La 47a edició de la Nit literària andorrana tanca aquesta convocatòria amb la participació de 58 obres. D’aquesta xifra, dotze han sigut presentant-se al Premi Fiter i Rossell de novel·la, amb una dotació de 10.000 euros; onze per al Premi Creand de poesia, amb una dotació de 3.500 euros; dues per al Premi Juli Verne de ciència-ficció i fantasia, amb una dotació de 2.000 euros; tres obres per al Premi Laurèdia de periodisme, amb una dotació de 1.250 euros en cada temàtica; set obres per al Premi Manuel Cerqueda Escaler de novel·la curta, amb una dotació de 7.000 euros; nou obres per al Premi MoraBanc de contes i narracions, amb una dotació de 4.500 euros; set obres per al Premi Creand de teatre, amb una dotació de 3,500 euros, i, finalment, set obres per al Premi Andorra d’assaig literari, amb una dotació de 3.000 euros.
El sopar de gala amb l’entrega de premis tindrà lloc el 20 de novembre.