NIT LITERÀRIA
Àlex Garrido Serra guanya el Fiter i Rossell amb l’obra ‘El diable irlandès’
El guardó, dotat amb 10.000 euros pel Govern, ha rebut enguany dotze obres
La Nit Literària 2025 va viure ahir una nova edició al restaurant del casino Unnic d’Andorra la Vella, en una vetllada marcada pel reconeixement a la creació literària del país i del territori de parla catalana. El protagonista indiscutible de la nit va ser l’escriptor manlleuenc Àlex Garrido Serra, guardonat amb el Premi Fiter i Rossell de novel·la, dotat amb 10.000 euros pel Govern, per l’obra El diable irlandès.
La cerimònia es va celebrar a unnic i va incloure un sopar de gala
El Premi Fiter i Rossell, considerat el guardó literari més prestigiós dels que es lliuren al Principat, ha rebut enguany dotze candidatures i va ser entregat pel cap de Govern, Xavier Espot. El veredicte va reconèixer l’obra de Garrido per la seva solidesa narrativa i per l’originalitat temàtica.
La cerimònia de la Nit Literària, que va combinar el lliurament de premis amb un sopar de gala, va reunir les principals autoritats del país i representants del món cultural, institucional i financer andorrà.
Les diverses categories en concurs van rebre un total de 58 obres
Entre la resta de premiats, destaca El parany de Tuxides, de Francesc Puigpelat (Sitges), que es va endur el Premi Manuel Cerqueda Escaler de novel·la curta, dotat amb 7.000 euros per Andbank. El Premi MoraBanc de contes i narracions, amb 4.500 euros, va ser per Atles de les ombres, de l’andorrà Albert Ginesta (Aixirivall). En poesia, Ruralia / de llavors i d’ara, de Carles Jardí (Tivissa), va obtenir el Premi Creand, mentre que en teatre es va premiar Tornada a paratge de Sant Pere, d’Agustí Franch i Juan Pablo Geretto (Seu d’Urgell), també amb suport de Creand.
En l’àmbit de l’assaig literari, Laura Navarro (Escaldes-Engordany) va guanyar amb Funàmbuls del plurilingüisme, dotat pel comú d’Andorra la Vella amb 3.000 euros. El Premi Lauredià de periodisme, que enguany no ha guardonat cap treball específic, va reconèixer la trajectòria del periodista Gabriel Fernàndez amb 1.250 euros.
Enguany també s’ha consolidat el Premi Juli Verne de ciència-ficció i fantasia, ara patrocinat pel comú d’Escaldes-Engordany, tot i que no es va atorgar per manca de nivell entre les dues obres presentades.
58 Obres rebudes
En total, s’han rebut 58 obres en les diferents categories. La pròxima convocatòria del Premi Principat d’Andorra per a treballs d’investigació científica serà el 2026, mantenint la seva nova periodicitat biennal.