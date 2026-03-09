Pensions
L’USdA acusa el Govern de discriminar els funcionaris jubilats
El sindicat critica la gestió de la Funció Pública i reclama respostes i mesures concretes per corregir greuges
La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha acusat el Govern de mantenir una actitud de silenci administratiu davant les demandes dels funcionaris jubilats i ha criticat la gestió del ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, i del secretari d’Estat de Funció Pública, Marc Cornella. El sindicat denuncia que moltes de les sol·licituds presentades per aquest col·lectiu continuen sense resposta malgrat les reunions i comunicacions formals mantingudes amb el ministeri.
Segons l’organització sindical, aquesta situació evidencia una manca de respecte institucional cap a persones que han dedicat dècades al servei de l’administració pública. L’USdA considera que el fet de no donar resposta a reclamacions que qualifica de legítimes és impropi d’una administració que hauria de garantir transparència i diàleg.
Pel que fa als increments retributius, el Govern ha confirmat que s’aplicaran als jubilats obligatoris del 2025 i als jubilats voluntaris fins al mes d’octubre del mateix any, prenent com a referència l’augment del nivell de la graella corresponent al lloc ocupat, amb un límit màxim del 10%. Tot i això, el sindicat alerta que aquest mecanisme pot generar noves situacions de discriminació entre jubilats, una problemàtica que assegura haver documentat amb casos concrets.
L’USdA també critica que el complement de productivitat continuï limitat exclusivament al personal en servei actiu, deixant fora tot el col·lectiu de jubilats. A més, denuncia que els funcionaris que es van jubilar durant el 2024 quedarien exclosos de qualsevol mesura, fet que, segons el sindicat, amplia el greuge entre diferents generacions de treballadors públics.
En relació amb la revisió de les jubilacions del període 2015-2023, el Govern ha informat únicament de l’adjudicació d’una licitació per elaborar estudis sobre la funció pública. Segons l’USdA, però, no hi ha cap calendari ni compromís concret per resoldre una problemàtica que s’arrossega des de fa anys.
El sindicat també critica la lentitud en l’aplicació de mesures ja aprovades, com l’actualització salarial vinculada a l’IPC dels funcionaris, que la Funció Pública ha decidit aplicar a la nòmina del mes de març. Per a l’organització, aquest retard evidencia una gestió burocràtica lenta i poc eficient.
Davant aquesta situació, l’USdA exigeix a l'executiu respostes formals, respecte institucional i mesures concretes amb terminis clars per corregir els greuges que afecten els funcionaris jubilats, i assegura que continuarà defensant els drets dels treballadors públics davant qualsevol situació de discriminació o manca de resposta per part de l’Administració.