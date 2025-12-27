ADMINISTRACIÓ CENTRAL
Els funcionaris prejubilats durant el 2025 entren a l’acord salarial
Una seixantena d’extreballadors públics rebran un augment del 10% a les seves pensions després d’una esmena al pressupost de la majoria
Els prejubilats del 2025 també s’inclouran en l’augment salarial dels funcionaris. Així es va acordar en les últimes reunions entre Funció Pública i la branca de jubilats de l’USdA, en la qual el Govern va avançar que el grup parlamentari de la majoria presentarà una esmena al pressupost per incloure-hi aquest col·lectiu. La mesura beneficiarà 58 exfuncionaris, que veuran incrementades les seves pensions en un 10%. Inicialment, l’augment s’havia previst únicament per als treballadors públics que s’havien jubilat definitivament durant el 2025, una desena de persones. Tanmateix, després de les darreres negociacions, es va decidir ampliar-lo a la seixantena d’afectats que havien optat per la prejubilació. Segons van indicar fonts sindicals el Govern hauria accedit a introduir els prejubilats a l’acord després que se’ls hagués traslladat també des d’altres col·lectius, que “les persones que s’han prejubilat no coneixien com seria l’acord” i que, si ho haguessin sabut, “podrien haver pres decisions diferents”, especialment perquè durant el procés de negociació el Govern va fer anuncis que no van acabar plasmant-se com inicialment s’havia explicat.
La trobada amb la branca de jubilats de l’USdA també va servir per abordar una altra reclamació; el Govern els va comunicar que contractarà una empresa especialitzada per analitzar les jubilacions del període 2015–2023, amb la possibilitat que els mateixos jubilats puguin aportar el seu punt de vista sobre com s’haurien de tractar aquestes situacions. No obstant això, no tot el que va sortir de la reunió satisfà el col·lectiu. Tot i la inclusió dels prejubilats del 2025 i la possible revisió de les condicions dels que ho van fer entre el 2015 i el 2023, queda un any fora de l’anàlisi: el 2024. Això implica que totes les persones jubilades durant l’any passat es mantindrien amb les mateixes condicions actuals. Els jubilats també van expressar la seva disconformitat amb el fet que l’augment de les pensions s’apliqui mitjançant el mecanisme de les graelles. Segons indiquen, aquest criteri es justifica en l’acord signat pels sindicats per al repartiment dels fons econòmics disponibles, però limita una revisió global i equitativa per al conjunt dels jubilats.
GAdA o no GAdA
Els jubilats de l’Administració han impulsat durant les darreres setmanes una sol·licitud en relació amb la prima de productivitat que els funcionaris en actiu van percebre el mes d’octubre. Els exfuncionaris consideren que, “tenint en compte que els jubilats no hem cobrat aquesta prima i que el decret estableix que té caràcter compensatori, en relació amb els anys en què no s’ha pogut participar en les etapes i cicles de l’avaluació de l’acompliment, caldria fer també el pagament als jubilats de l’Administració”.
Aquest plantejament, però, no seria del tot encertat segons algunes fonts sindicals. Aquestes expliquen que “s’interpreta erròniament que la prima és una compensació pel GADA, i no és així”. Segons detallen, durant les negociacions la prima va quedar definida com una compensació pel retard en l’aplicació de l’AVAC -el substitut del GAdA-, que es preveu que entri en funcionament a mitjans del 2026.
Les mateixes fonts recorden que el GAdA va quedar fora de l’acord i que s’havia de continuar negociant en el marc de la carrera professional. Pel que fa als jubilats, assenyalen que ja es va plantejar la necessitat d’estudiar possibles compensacions. A tall d’exemple, alguna proposta era que es tingués en compte qui havia pogut progressar a la banda salarial i qui no. “Hi ha treballadors que sí que van poder progressar durant els anys en què existien el complement de millora i el GAdA, i en aquests casos potser no caldria aplicar” mesures compensatòries. En canvi, si els jubilats s’havien quedat al 80% de la banda salarial, “potser sí que caldria, perquè l’Administració els va tallar la possibilitat de progressar”.
L'ACORD
- AUGMENT DE LES BANDES SALARIALS. L’acord inicial millora les bandes salarials dels funcionaris en actiu amb augments mitjans de 300 euros i compensa els jubilats amb un 10% a les pensions.
- ELS JUBILATS DE L’USDA ES QUEIXEN. La branca de jubilats de l’USDA es veu poc representada en l’acord final i reclama que es tinguin en compte els exfuncionaris a l’hora de les retribucions.
- ELS PREJUBILATS S'INCORPOREN A L'ACORD. Les últimes negociacions permetran que una seixantena de treballadors prejubilats del 2025 tinguin un increment del 10% a les pensions.