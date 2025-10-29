Sindicat
La branca de jubilats de l'USDA reclamen igual tracte en els increments salarials
El sindicat valora emprendre accions legals si es confirma una possible discriminació normativa
La branca de jubilats de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha expressat el seu malestar per l’acord recent entre el Govern i part dels sindicats de la Funció Pública, que exclou els jubilats dels augments retributius i de la nova prima de productivitat aprovada aquest octubre.
El col·lectiu considera que la mesura és "injusta i discriminatòria" i reclama un tracte equitatiu, recordant que molts dels jubilats van treballar durant els anys que ara es volen compensar. També lamenten que el compromís electoral de revisar les jubilacions del 2015 al 2023 continua pendent.
L’USdA valora emprendre accions legals si es confirma una possible discriminació normativa.
