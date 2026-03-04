Reclamacions
L’USdA alerta de la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors i reclama augments salarials
El sindicat adverteix que l’encariment de l’habitatge i dels serveis bàsics està tensionant les economies familiars i obliga algunes famílies a marxar del país
La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha alertat de la pèrdua continuada de poder adquisitiu de la població treballadora i ha reclamat mesures estructurals per adequar els salaris a la realitat econòmica actual. El sindicat assenyala que l’augment dels lloguers, de la cistella de la compra i dels serveis bàsics en els darrers anys no ha anat acompanyat d’una evolució equivalent dels salaris, fet que està tensionant especialment les economies de les famílies de nivell mitjà.
Pel que fa al salari mínim fixat pel Govern d'Andorra per al 2026, de 1.525,33 euros mensuals, l’USdA reconeix que l’increment és superior a l’IPC oficial, però considera que continua sent insuficient davant el cost real de l’habitatge i de les despeses bàsiques. Segons el sindicat, aquesta situació dificulta que moltes persones puguin desenvolupar un projecte de vida estable al país.
L’organització també adverteix que la prevista descongelació progressiva dels lloguers a partir del 2027, amb possibles increments anuals de fins al 6% més l’IPC en alguns casos, pot agreujar la pressió sobre les famílies. L’USdA afirma que ja es detecten situacions en què diverses famílies comparteixen un mateix habitatge perquè no poden assumir el cost del lloguer de manera individual.
El sindicat destaca especialment l’impacte d’aquesta situació sobre el jovent, que cada vegada té més dificultats per emancipar-se, així com sobre la gent gran i els treballadors que s’apropen a la jubilació, que temen no poder assumir el cost de la vida al país amb les seves pensions.
Davant aquest escenari, l’USdA reclama un increment real i estructural dels salaris, mecanismes permanents d’actualització vinculats al cost de la vida, polítiques d’habitatge que evitin la precarització residencial i acords efectius en el marc del diàleg social per garantir que les persones que treballen al país puguin viure-hi amb dignitat.