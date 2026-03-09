Jornada de treball
Espot reivindica la inversió de més de 50 milions d'euros a Sant Julià aquesta legislatura
El cap de Govern ha visitat els principals projectes que s'estan desenvolupant a la parròquia
El cap del Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha destacat que l'executiu invertirà més de 50 milions d’euros a Sant Julià de Lòria durant aquesta legislatura. Ho ha afirmat després d’una jornada de treball amb ministres, cònsols i consellers generals de la parròquia per analitzar l’estat dels principals projectes en marxa.
Entre les actuacions destacades hi ha les obres del vial i el túnel de Rocafort, que completaran la desviació de la CG1 i permetran millorar la mobilitat i reduir el trànsit al centre urbà. També s’ha visitat la rehabilitació de l’antic hotel Font de Ferro, que s’ha convertit en una quinzena de pisos de lloguer assequible que s’adjudicaran pròximament, així com tres nous habitatges que s’estan construint al carrer Doctor Palau.
PARRÒQUIES
Adjudicada la construcció dels 54 pisos per a la gent gran de Sant Julià
Redacció
Durant la visita també s’han abordat altres projectes de futur a la parròquia, com el complex de més de 50 pisos per a la gent gran impulsat per la Fundació Laurus, previst per al 2028, o la reconversió de l’antiga fàbrica de tabac CATSA en un espai de recerca i innovació. A més, l’ampliació de la Universitat d’Andorra a l’antiga fàbrica Reig, amb prop de 3.000 metres quadrats d’aules i zones d’estudi, estarà operativa el curs 2027-2028, mentre que també es preveu transformar l’antic Hotel Pol en una residència amb 70 habitacions per a estudiants.
PARRÒQUIES
Les obres de la residència universitària començaran a l’inici de l’any vinent
Víctor González