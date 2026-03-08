SANT JULIÀ DE LÒRIA
Les obres de la residència universitària començaran a l’inici de l’any vinent
La voluntat del comú és licitar el projecte durant el segon trimestre
Les obres de reforma de l’antic Hotel Pol perquè pugui acollir la residència universitària començaran cap a l’inici del 2027, segons van confirmar ahir al Diari fonts del comú lauredià. El projecte, si es compleixen els terminis previstos, s’adjudicaria cap al final d’aquest any. La concessió inclouria la remodelació de l’edifici i l’explotació de l’equipament per a cinquanta anys, un període prou llarg perquè sigui rendible per a l’empresa que se’n faci càrrec.
En els darrers mesos el comú ha acabat de polir els darrers detalls del concurs públic internacional per a la concessió de la residència. El projecte, si tot va bé, es licitarà durant el segon trimestre de l’any. D’altra banda, la taula de treball formada per la corporació laurediana, el Govern i la Universitat d’Andorra ja disposa de l’estudi de viabilitat del projecte, una peça clau per convèncer les possibles empreses interessades a presentar-se al concurs. “El tenim a punt per poder-lo exposar públicament. Creiem que és un pas imprescindible perquè el projecte tiri endavant”, afirma el cònsol major lauredià, Cerni Cairat.
Prioritats
La prioritat de la corporació sempre ha estat que una empresa privada s’encarregui de la rehabilitació de l’edifici i l’explotació de la residència. Una de les raons principals és el cost del projecte. Les estimacions del comú el calculen en uns 12 milions d’euros, aproximadament. Aquest import és inassumible per la corporació en la situació financera actual. Convé recordar, en aquest sentit, que el comú ha hagut d’assumir projectes milionaris com la reconstrucció del Centre Cultural Lauredià. Garantir una rendibilitat atractiva per a les empreses és, per tant, necessari perquè el projecte pugui reeixir.
Alhora, el benefici econòmic de l’inversor haurà de ser compatible amb una política de preus ajustada a la capacitat econòmica dels futurs estudiants. És per això que el plec de bases del concurs inclourà un topall en el preu del lloguer de les habitacions. En una enquesta feta l’any passat a un grup d’estudiants de la Universitat d’Andorra el límit va fixar-se en 500 euros mensuals. En cas que els apartaments fossin compartits, el preu se situaria al voltant de 250 euros com a màxim. El projecte, que vol contribuir a consolidar Sant Julià com a referent en l’educació superior, també acollirà habitatge a preu assequible per a joves i serveis per al conjunt dels ciutadans de la parròquia.