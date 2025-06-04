Mobilitat
Els treballs de la segona fase de la desviació de Sant Julià costaran 24 milions d'euros
Les obres començaran a partir del juliol, un cop acabi la primera fase
El Govern ha adjudicat les obres de la segona fase de la desviació de Sant Julià per 24 milions d'euros. Els treballs consistiran en l'excavació del túnel de Rocafort i la construcció dels vials d'accés que connectaran el túnel de la Tapia amb l'enllaç de la Carretera General 1, segons ha confirmat el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Es tracta de la principal via d'entrada pel sud del país, que connecta amb Espanya.
Les obres permetran desplaçar fora del centre vila un total de 18.000 vehicles, així com reduir el CO2 actual, en un 41%. El ministre portaveu ha remarcat que les obres de la primera fase, consistents en la col·locació de xarxes de protecció a ambdues boques del futur túnel, avancen a bon ritme, i està previst que acabin al voltant del mes de juliol. Un cop acabin, començarà la segona fase, que s'estima que acabarà al 2027. El túnel de Rocafort tindrà una longitud de 233 metres, complementats amb uns accessos d'uns 100 metres a cada boca i disposarà de dos carrils en sentit sud i un en sentit nord. L'empresa adjudicatària ha estat la UTE Unitas-Copsa desviació Sant Julià tram 2.
NACIONAL
El túnel del Rocafort estarà enllestit a principis del 2027
Àlex Ripoll
Aprovada la quota d'immigració d'estiu
El Govern ha aprovat aquest dimecres el reglament de quota especial d'autoritzacions d'immigració per a la temporada d'estiu, que contempla un total de 500 autoritzacions, deu menys que l'estiu anterior. Del total, 450 corresponen a permisos d'immigració temporal i la resta a permisos de treball temporal fronterer. El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de la seva publicació al BOPA (demà es publicarà un BOPA extra), i s'acabarà el 15 de setembre.
NACIONAL
La quota d'estiu serà de 500 treballadors
Àlex Ripoll