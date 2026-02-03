Habitatge social
Adjudicada la construcció dels 54 pisos per a la gent gran de Sant Julià
La primera fase acabarà aquest mes de febrer i la segona es dedicarà a aixecar tres blocs residencials que acolliran més d'una cinquantena de vivendes
La Fundació Privada Laurus, òrgan rector i impulsor del projecte de pisos amb serveis per a la gent gran de Sant Julià de Lòria, ha celebrat recentment una reunió del patronat en què s’ha fet seguiment de l’estat d’execució d’aquest equipament social, considerat estratègic tant per a la parròquia com per al conjunt del país.
PARRÒQUIES
Neix la Fundació Laurus per gestionar el bloc per a gent gran
Redacció
Durant la trobada s’ha constatat la gairebé finalització de la primera fase de les obres, centrada en els treballs d’excavació, l’enderroc de l’edifici existent, el sosteniment de murs i l’estabilització del terreny. Aquesta fase, iniciada a principis de juny del 2025, culminarà a mitjan febrer, complint el calendari previst i deixant el solar preparat per a l’inici de la construcció del nou edifici.
El patronat ha aprovat també l’adjudicació de la segona fase dels treballs a l’empresa LOCUB, S.A., que assumirà la construcció dels futurs habitatges. Aquesta etapa preveu l’aixecament de tres blocs residencials situats a l’entrada de la parròquia, que acolliran un total de 54 pisos amb serveis, d’una o dues habitacions i amb una superfície aproximada de 50 metres quadrats cadascun.
El complex inclourà igualment un centre de dia amb capacitat per a una trentena de places, ampliant així l’oferta de recursos destinats a l’atenció de la gent gran. El projecte respon a la necessitat creixent d’oferir alternatives residencials adaptades a les persones grans, que permetin mantenir l’autonomia personal en un entorn segur, accessible i amb serveis de suport, alhora que afavoreixin l’arrelament a la comunitat.
La ubicació de l’equipament, a l’entrada de Sant Julià de Lòria, contribuirà també a l’ordenació d’aquesta zona de la parròquia, integrant-hi un equipament de clara vocació social dins del teixit urbà.
NACIONAL
Els pisos per a gent gran s’acabaran el 2028
Víctor González
La construcció dels pisos amb serveis és fruit d’un model de col·laboració publicoprivada que ha permès sumar esforços institucionals i de la societat civil. La Fundació Laurus està integrada pel Govern d’Andorra, el Comú de Sant Julià de Lòria, els hereus de Climent Riera i Cusí, els hereus de Montserrat Marfany, els marmessors de María Duró, la Fundació Reig, la Fundació Bomosa, la Creu Roja i un membre fundador anònim, que va fer una aportació altruista clau per garantir el desenvolupament i el futur funcionament del projecte.
Segons el calendari actual, les obres dels habitatges haurien de quedar enllestides el gener del 2028, amb la previsió que tant els pisos amb serveis com el centre de dia puguin entrar en funcionament el maig del mateix any.