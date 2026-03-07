CRISI AL PAS DE LA CASA
Preestrena de l’RN-20
Polítics i periodistes d’Andorra i de França, escortats per la gendarmeria, visiten el tram afectat per l’esllavissada quan falten dos dies per a la reobertura
Una munió de polítics i periodistes d’una banda i l’altra de la frontera, escortats en comboi per una desena de gendarmes, van assistir ahir a la tarda a una de les preestrenes més esperades de l’any (si més no al Pas de la Casa, l’Ospitalet, Merens i Acs-dels-Tèrmes). La pel·lícula, tot i les setmanes de tensió viscudes a la vall des de la nit de dissabte 31 de gener, té un desenllaç feliç: la reobertura, dilluns a les sis del matí, de la carretera RN-20 en unes condicions de seguretat equiparables a les d’abans de l’esllavissada, segons va remarcar un dels personatges principals de l’obra, el prefecte de l’Arieja, Hervé Brabant. Aquest cap de setmana els tècnics hi faran la darrera revisió just abans de l’estrena.
El vertader heroi de la nostra història, però, no és un individu particular, sinó un actor col·lectiu: la maquinària estatal francesa. Els treballs per tornar a posar el vial al servei dels conductors s’han allargat cinc setmanes, gairebé dos mesos menys del previst al començament. La intervenció d’equips especialitzats en estabilització de vessants ha estat clau en aquesta tasca. L’objectiu s’ha assolit gràcies a una mobilització ràpida i eficaç dels mitjans humans, jurídics i financers de l’estat, coordinats per la direcció interdepartamental de les carreteres del Sud-Oest (Dirso, per les seves sigles en francès). La presència en segon pla de Laurent Panifous, fils du terroir i ministre encarregat de les Relacions amb el Parlament, va subratllar el compromís de França amb el projecte.
Semàfor
En les últimes setmanes s’ha netejat la zona afectada per l’esllavissada d’elements intensables. També s’hi han identificat dos blocs potencialment perillosos, que s’han fixat amb cables i ancorat a la paret rocosa. Just a sobre hi ha una altra baluerna de 500 metres cúbics i 300 tones. Per garantir la seguretat dels conductors, els tècnics hi han instal·lat sensors de moviment. Si l’aparell detectés mai que la roca està a punt de caure, enviaria un senyal a dos semàfors situats al principi i al final del tram. La llum vermella intermitent indica que cal aturar el vehicle immediatament. Encara que la llum no s’encengui, els vehicles mai no podran fer parada a la zona senyalitzada. En cas d’accident o avaria, cal trucar al número d’emergències de la policia nacional i la gendarmeria, el 17.
Tant Brabant com el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, van recordar que la pel·lícula tindrà seqüela. En els pròxims mesos els tècnics hauran d’avaluar el bloc rocós més gran. Tot i que les primeres observacions apunten que és estable, caldrà fer-hi una intervenció addicional. Ferré va apuntar que els treballs podrien programar-se per a la tardor d’aquest any. De moment la data només és una possibilitat per confirmar. Sigui com sigui, mai no coincidirà amb la temporada alta per evitar impactes negatius en l’activitat turística al Pas de la Casa.
FUROR PEL XEC-BENZINA
Govern destaca, a més, que gràcies al xec de carburant el nombre de vehicles en el primer cap de setmana de bon temps va ser el 47% inferior al d’un cap de setmana normal. Des de l’esllavissada l’entrada de turismes per la frontera francoandorrana havia caigut el 75%. Aquestes xifres evidencien, segons l’executiu, que la mesura ha estat efectiva per mitigar el descens de visitants francesos.
D’altra banda, durant tot el tall de la carretera s’ha garantit l’ampliació del servei de bus llançadora entre l’Ospitalet i el Pas de la Casa amb fins a 14 serveis diaris gratuïts. Així, des del 7 de febrer passat, el servei suma uns 3.500 viatgers. Amb la gratuïtat s’ha triplicat el nombre d’usuaris.
Per la seva part, la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, va celebrar la reobertura de la carretera, una mesura rebuda “amb molta alegria” pels comerciants del Pas. Cal recordar que tant el Govern com el comú van aprovar fa uns dies un paquet de mesures per mitigar les conseqüències econòmiques del tancament.
