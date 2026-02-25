EL PAS DE LA CASA

Els xecs en benzina sumen 977 vehicles beneficiats en quatre dies

Benzinera al port d’Envalira.

Benzinera al port d’Envalira.F. G.

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

L’oficina de Turisme del Pas de la Casa ha expedit, durant els primers quatre dies des de la implementació del xec de 30 euros en carburant per als vehicles procedents d’Occitània, 977 bons.

En el desglossat diari, dissabte es van expedir 194 xecs, 232 diumenge, 251 dilluns i 300 durant la jornada d’ahir, segons les dades més recents. Aquesta xifra es tradueix en gairebé 30.000 euros en bonificacions de carburant.

David Forné, secretari d’Estat de Mobilitat i Transports, va recordar que avui entren en vigor les bonificacions de 200 euros per al conjunt de transportistes i turoperadors.

tracking