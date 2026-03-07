HABITATGE
L’USdA crida a fer manifestacions contra la descongelació del lloguer
El projecte de llei per liberalitzar el mercat no convenç els sindicats, que insten a mobilitzar-se contra la mesura
El projecte de llei per a la descongelació dels lloguers va arribar ahir al Consell Econòmic i Social (CES) amb el redactat final i es va trobar amb l’oposició frontal dels sindicats USdA i SEP, que consideren que el text és insuficient i que no servirà per frenar la crisi de l’habitatge.
El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, va assegurar que sortia “molt decebut” de la reunió i va advertir que la proposta perjudicarà especialment treballadors, joves i jubilats. “Amb aquestes polítiques els nostres fills i els nostres nets no podran viure en aquest país ni emancipar-se”, va afirmar. Davant d’aquesta situació, el sindicat va anunciar que prepara mobilitzacions “massives” i una recollida de signatures per exigir eleccions anticipades. Tot i que la protesta encara no té data, Ubach va avançar que “potser podríem parlar de dates, en plural”.
El secretari general del Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP), Sergi Esteves, va considerar que el projecte “no ataca el problema estructural que tenim amb l’habitatge”. Tot i que el sindicat no s’oposa a l’alliberament progressiu dels contractes, reclama una regulació més àmplia que també inclogui el preu de compra i l’establiment de referències i topalls. Segons Esteves, sense mesures estructurals molts propietaris podrien optar per vendre els pisos, ja que el marge de benefici és més elevat. El dirigent sindical va defensar utilitzar els preus públics com a referència per trobar un equilibri entre la rendibilitat dels propietaris i la capacitat dels treballadors per pagar el lloguer.
La ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, va afirmar que el descontentament dels sindicats “no és cap sorpresa” i va defensar que el projecte busca “un equilibri en favor de l’interès general”. Marsol va explicar que el text encara pot incorporar ajustos a partir de les aportacions de la patronal, els sindicats, els propietaris i la Coordinadora per l’Habitatge. “El que farem és valorar totes les aportacions. Per això som aquí: per escoltar. Quan ho tinguem analitzat acabarem de tancar el text”, va indicar.
La ministra va reiterar que la línia principal de la reforma és una “desintervenció progressiva i garantista” del mercat de lloguer, recordant que des del 2019 el sector està intervingut amb pròrrogues obligatòries. També va assenyalar que, si s’analitzen les pujades previstes, aquestes se situen “més o menys sobre el preu del parc públic”, i va remarcar que els contractes amb rendes més elevades solen ser més recents i, per tant, encara tenen anys de cobertura.
La proposta del Govern recull que els lloguers més antics i amb rendes més baixes podrien incrementar-se fins a un màxim del 6% anual més l’IPC durant cinc anys. En canvi, els lloguers més elevats tindrien augments més moderats, d’entre l’1% i el 4% més l’IPC segons el tram de preu per metre quadrat, i en tots els casos les pujades serien progressives i limitades.
Per la seva banda, la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) considera que la desintervenció del mercat ha de ser gradual i progressiva per evitar distorsions i efectes de rebot en els preus. En el seu dictamen sobre l’avantprojecte de llei, la CEA destaca que els contractes antics intervinguts tenen una renda mitjana de 7,9 euros el metre quadrat, mentre que els nous del mercat lliure se situen prop dels 17 euros.
El president de la CEA, Gerard Cadena, proposa augmentar en dos punts percentuals la repercussió anual i permetre que els habitatges amb rendes molt baixes es puguin actualitzar més ràpidament, especialment si estan per sota del preu assequible del parc públic. “La desintervenció del mercat és necessària, però s’ha de fer de manera progressiva per evitar un efecte rebot en les rendes i noves distorsions”, va acabar.
150 pisos més
La ministra Marsol va anunciar que el Govern preveu comprar nous edificis aquest any per ampliar el parc públic d’habitatge aprofitant el superàvit pressupostari. Per aquest motiu, l’executiu aposta ara per incrementar el patrimoni públic amb adquisicions directes d’immobles. Segons va explicar la ministra, la compra es farà aprofitant el superàvit pressupostari i es durà a terme mitjançant concurs públic perquè els propietaris puguin presentar les seves ofertes.
L’objectiu és que aquests edificis passin a formar part del patrimoni de l’Estat i continuïn ampliant el parc públic en els pròxims anys. Marsol va indicar que, si als 500 habitatges previstos s’hi poguessin afegir uns 150 més, seria una xifra significativa assolida en pocs anys, tenint en compte que només queda un any per a les eleccions generals del 2027.
178.000 EUROS EN 68 AJUTS PER PAGAR EL LLOGUER
El perfil del beneficiari de l’ajut per pagar el lloguer és una dona, en un 58,8% de casos; amb residència a Andorra la Vella, on viuen 26 dels receptors de la prestació, i majoritàriament són persones grans, amb 24 ajudes.
La nacionalitat més habitual dels beneficiaris és espanyola, amb 22 ajuts.