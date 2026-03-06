CRISI DE L'HABITATGE
L’USdA demana limitar a l’IPC la pujada del lloguer als pensionistes
El sindicat critica la reforma del Govern i denuncia que cap inquilí hauria de pagar més del 30% dels seus ingressos en lloguer
La reforma dels arrendaments impulsada pel Govern va generar ahir noves crítiques de les organitzacions socials i sindicals, que van advertir que el mecanisme de desintervenció progressiva del mercat podria provocar pujades molt importants dels lloguers i dificultar encara més l’accés a l’habitatge al Principat. La Unió Sindical d’Andorra (USdA) va denunciar que el projecte permet increments acumulatius que podrien duplicar el cost d’alguns lloguers en només tres anys i va alertar que aquesta situació afectaria especialment pensionistes i treballadors amb salaris baixos.
Per fer front a aquesta situació, l’USdA va presentar propostes concretes: cap inquilí no hauria de pagar més del 30% dels seus ingressos en lloguer i les pujades per als pensionistes no haurien de superar l’IPC. A més, el sindicat va reclamar una ampliació urgent del parc públic d’habitatge i la revisió obligatòria amb informe d’impacte social cada dos anys abans de qualsevol alliberament massiu del mercat. El sindicat va indicar que una pensió de 900 euros mensuals faria que el lloguer passés del 49% al 95% dels ingressos, deixant només 44 euros per viure, i treballadors amb salari mínim net aproximat de 1.400 euros veurien com el pes del lloguer passaria del 31% al 61% dels ingressos.
En aquest context, l’organització va anar més enllà i va reclamar la convocatòria d’eleccions anticipades per garantir un mandat clar que redefineixi la política d’habitatge i el model de gestió del mercat, mentre que el Sindicat d’Habitatge va denunciar que la desintervenció beneficia sobretot els grans propietaris i que el debat se centra en percentatges d’augment sense abordar els preus actuals del mercat, fet que podria suposar una liberalització progressiva sense garanties suficients per als llogaters.
El sindicat també va comunicar que està analitzant amb detall la proposta després de la reunió mantinguda amb el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, i que presentarà aportacions al text. Tot i valorar el diàleg, el col·lectiu va concloure que el plantejament actual “va en mala direcció” i pot desembocar en una nova tensió al mercat del lloguer.
Amb aproximadament 25.000 contractes de lloguer al país i uns 20.000 afectats per pròrrogues, el sistema plantejat accelera l’actualització cap a preus de mercat sense tenir en compte la capacitat real de pagament de la població, i va exemplificar l’impacte amb un habitatge de 80 metres quadrats a Andorra la Vella que actualment, amb un preu de 5,50 euros per metre quadrat, paga 440 euros mensuals; segons el projecte, podria arribar a 10,70 euros per metre quadrat, és a dir, 856 euros mensuals en tres anys, un increment de 416 euros al mes i 4.992 euros anuals, fet que representa un augment del 94%, al qual posteriorment s’hi aplicaria l’IPC.
Un debat latent
El debat s’emmarca en el procés de reforma de la legislació d’arrendaments, que preveu descongelar progressivament el mercat del lloguer a partir del 2027 amb increments anuals limitats i un període de transició de diversos anys. La reforma arriba en un moment de forta pressió sobre el mercat immobiliari, en què l’escassetat d’habitatge disponible i l’augment sostingut dels preus dels lloguers han situat l’accés a un pis com una de les principals preocupacions socials del país, especialment entre joves, pensionistes i treballadors amb salaris baixos. Els sindicats alerten que, sense mesures com les proposades com les que ha proposat l’USdA, la reforma podria disparar els preus, consolidar la fractura social i limitar greument la capacitat d’emancipació de les noves generacions.