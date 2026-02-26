CONSELL DE MINISTRES
Govern assumeix 58.000 euros de cada ajut a la compra de pis aprovat
S’han rebut quinze sol·licituds, se n’han validat vuit, dos s’han rebutjat i cinc més estan pendents de valoració
El renovat programa per ajudar en la compra del primer habitatge va sumar ahir –després de l’aval del consell de ministres– set nous beneficiaris, amb la qual cosa ja són vuit les sol·licituds favorables; dues més s’han rebutjat en no complir les condicions requerides i n’hi ha cinc més pendents de passar el circuit de verificació. L’import mitjà del preu de compra dels habitatges que ja han entrat formalment al programa és de 407.375 euros i el Govern n’assumeix uns 58.000, corresponent a la subvenció dels interessos. Cal recordar que el suport públic consisteix que l’administració es fa càrrec de l’aval del 100% del préstec hipotecari durant els primers set anys de vigència, i que durant el mateix període es fa càrrec del pagament de tots els interessos. Els sol·licitants han d’acreditar una residència mínima de set anys al país, no tenir cap habitatge de propietat i disposar d’un patrimoni inferior al 30% del preu de l’habitatge, que no pot superar els 600.000 euros. A més, el banc on se sol·liciti la hipoteca fa una anàlisi de solvència per tal de determinar si el sol·licitant o sol·licitants compleixen les condicions exigibles per a l’atorgament de la hipoteca.
Els majors de 60 anys que lloguin habitacions rebran 100 euros al mes

Les pròrrogues
Abans de detallar els resultats del programa, el ministre portaveu, Guillem Casal, va insistir en la preocupació de primer ordre que suposa l’habitatge per al Govern. El tret més rellevant ara mateix és com resoldre l’aixecament de les pròrrogues dels contractes i la descongelació de preus a partir de l’any vinent, i ahir la Unió Sindical d’Andorra (USdA) va insistir en un comunicat en el rebuig frontal a la proposta que la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, va exposar en la darrera reunió del Consell Econòmic i Social, que planteja augments anuals que poden arribar al 6% més l’IPC en funció de factors com el preu que s’està pagant. El sindicat considera “totalment irresponsable” aquest plantejament, en un context de salaris del sector privat que “no s’actualitzen amb el cost real de la vida, pensions que perden poder adquisitiu i un mercat immobiliari que ja supera la capacitat econòmica de moltes persones”. El col·lectiu va defensar que s’han de tenir en compte criteris com l’antiguitat, l’estat de conservació o l’eficiència energètica per no acabar equiparant pisos de 50 anys amb habitatges nous. L’organització sindical va denunciar que el que ja està succeint és que marxen residents “de tota la vida” i que s’està afavorint, d’un costat, la mà d’obra barata i, de l’altre, els perfils amb més poder adquisitiu, que sí que poden assumir els preus del mercat immobiliari. El ministre portaveu va insistir que el text busca “l’interès general, desintervenir el mercat de lloguer, però que no es produeixi una situació de descontrol dels preus, fixant increments màxims”, que ja ha recollit el parer dels propietaris i també del sindicat de l’habitatge, i que ara “estem en aquest treball de concreció del text, que compartirem amb la resta de forces polítiques”. Casal va declinar referir-se al contingut del text, al detall dels percentatges de pujada i les condicions, que s’estan perfilant.

