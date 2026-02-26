CONSELL DE MINISTRES

Govern assumeix 58.000 euros de cada ajut a la compra de pis aprovat

S’han rebut quinze sol·licituds, se n’han validat vuit, dos s’han rebutjat i cinc més estan pendents de valoració

Andorra la Vella

El renovat programa per ajudar en la compra del primer habitatge va sumar ahir –després de l’aval del consell de ministres set nous beneficiaris, amb la qual cosa ja són vuit les sol·licituds favorables; dues més s’han rebutjat en no complir les condicions requerides i n’hi ha cinc més pendents de passar el circuit de verificació. L’import mitjà del preu de compra dels habitatges que ja han entrat formalment al programa és de 407.375 euros i el Govern n’assumeix uns 58.000, corresponent a la subvenció dels interessos. Cal recordar que el suport públic consisteix que l’administració es fa càrrec de l’aval del 100% del préstec hipotecari durant els primers set anys de vigència, i que durant el mateix període es fa càrrec del pagament de tots els interessos. Els sol·licitants han d’acreditar una residència mínima de set anys al país, no tenir cap habitatge de propietat i disposar d’un patrimoni inferior al 30% del preu de l’habitatge, que no pot superar els 600.000 euros. A més, el banc on se sol·liciti la hipoteca fa una anàlisi de solvència per tal de determinar si el sol·licitant o sol·licitants compleixen les condicions exigibles per a l’atorgament de la hipoteca.

Les pròrrogues

Abans de detallar els resultats del programa, el ministre portaveu, Guillem Casal, va insistir en la preocupació de primer ordre que suposa l’habitatge per al Govern. El tret més rellevant ara mateix és com resoldre l’aixecament de les pròrrogues dels contractes i la descongelació de preus a partir de l’any vinent, i ahir la Unió Sindical d’Andorra (USdA) va insistir en un comunicat en el rebuig frontal a la proposta que la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, va exposar en la darrera reunió del Consell Econòmic i Social, que planteja augments anuals que poden arribar al 6% més l’IPC en funció de factors com el preu que s’està pagant. El sindicat considera “totalment irresponsable” aquest plantejament, en un context de salaris del sector privat que “no s’actualitzen amb el cost real de la vida, pensions que perden poder adquisitiu i un mercat immobiliari que ja supera la capacitat econòmica de moltes persones”. El col·lectiu va defensar que s’han de tenir en compte criteris com l’antiguitat, l’estat de conservació o l’eficiència energètica per no acabar equiparant pisos de 50 anys amb habitatges nous. L’organització sindical va denunciar que el que ja està succeint és que marxen residents “de tota la vida” i que s’està afavorint, d’un costat, la mà d’obra barata i, de l’altre, els perfils amb més poder adquisitiu, que sí que poden assumir els preus del mercat immobiliari. El ministre portaveu va insistir que el text busca “l’interès general, desintervenir el mercat de lloguer, però que no es produeixi una situació de descontrol dels preus, fixant increments màxims”, que ja ha recollit el parer dels propietaris i també del sindicat de l’habitatge, i que ara “estem en aquest treball de concreció del text, que compartirem amb la resta de forces polítiques”. Casal va declinar referir-se al contingut del text, al detall dels percentatges de pujada i les condicions, que s’estan perfilant.

NOU INTENT D'ADJUDICAR L'OBRA DEL CASAMANYA

El consell de ministres va validar una nova licitació de la segona fase de l’obra de rehabilitació i reforma de l’hotel Casamanya d’Ordino, que ha de ser la futura seu del ministeri de Medi Ambient. Després d’un primer intent l’any passat que va declarar desert perquè les ofertes rebudes disparaven el cost, el Govern ha fet reajustos al projecte inicial amb l’objectiu d’abaratir-ne la factura i també s’ha modificat a l’alça la partida pressupostària prevista per als treballs. La licitació s’ha validat un cop ha entrat en vigor el pressupost de l’exercici del 2026 i es continuen executant els treballs de la primera fase, però Guillem Casal va indicar que difícilment el trasllat de les dependències del ministeri que encapçala es pugui dur a terme durant aquesta legislatura.

82 ATURATS ES BENEFICIEN DE PROGRAMES D'OCUPACIÓ EL 2025, QUE ARA ES RENOVEN

El Govern renova els programes de foment de l’ocupació, amb algunes millores. Durant l’any passat el resultat va ser la contractació de 82 persones –48 al sector privat i 34 al públic– amb la participació de 38 empreses, nou de les quals van contractar més d’un treballador. El portaveu de l’executiu, que va detallar les novetats dels programes, va remarcar que s’està en un context de mínims històrics de desocupació. La iniciativa de foment de la contractació en el sector privat manté els col·lectius destinataris –joves de 16 a 25 anys, persones de 45 a 65 anys, aturats de llarga durada, perceptors d’ajut per desocupació involuntària i persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat– i s’incrementen les subvencions fins a 371 euros mensuals durant sis mesos per a contractes de durada determinada i 557 euros mensuals durant sis mesos per a contractes indefinits. El programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic i entitats d’iniciativa social manté els col·lectius prioritaris i introdueix novetats, com ara la possibilitat de jornada reduïda per a persones de 60 a 65 anys.
