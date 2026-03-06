Estadística
Govern atorga 178.000 euros en 68 ajuts per pagar el lloguer el tercer trimestre
L'import mitjà de la prestació és de 2.623 euros per beneficiari
Els ajuts per pagar el lloguer de l'habitatge s'han enfilat a 178.393,44 euros durant el tercer trimestre de l'any, que el Govern d'Andorra ha abonat a 68 beneficiaris, segons publica Estadística. L'import anual mitjà que han rebut els ciutadans que han aconseguit l'ajuda és de 2.623,43 euros.
L'informe indica que el ministeri d'Afers Socials ha rebut 100 sol·licituds d'ajuts a l'habitatge i 32 peticions han estat denegades. El motiu del rebuig ha estat superar el barem d'ingressos o patrimonial en 23 dels casos; a 5 persones no se les ha atorgat perquè el preu del lloguer que paguen supera el màxim establert; 2 perquè viuen en allotjaments turístics; 1 per incompatibilitat amb altres prestacions i 1 perquè resideix al Principat fa menys de 5 anys, segons detalla Estadística.
El perfil del beneficiari de l'ajut per pagar el lloguer és una dona, amb un 58,8% de casos; amb residència a Andorra la Vella, on viuen 26 dels receptors de la prestació; i majoritàriament són persones grans, amb 24 ajudes. L'estructura de les llars és d'un membre en 23 ajuts, de 2 en 20, de 3 en 16 i una prestació va a pisos amb més de cinc persones. Estadística especifica que per tipus de família hi ha 23 unipersonal, 13 monoparentals, 12 nuclears, 9 de parelles, 3 de pares i fills menors de 25 anys i 2 de família nombrosa. I per edats, 12 ajudes es concentren en el tram entre els 45 i els 49 anys, amb 9 per a persones d'entre 70 i 74 anys, o 1 que té entre 90 i 94 anys.
La nacionalitat més habitual dels beneficiaris és espanyola, amb 22 ajuts, per 18 d'andorrans, 11 portuguesos, 2 francesos i 15 persones d'altres nacionalitats. Per estat civil les ajudes són per a 19 solters, 21 casats, 16 divorciats, 6 vidus i 6 separats.
