REPORTATGE
Odissea per sortir de Dubai
L'emprenedor resident a andorra Eduard Freixa, amb negocis a la ciutat àrab, torna al país després de cinc dies d’aventura pels Emirats i Oman, amb escala a Roma i Barcelona.
L’emprenedor resident a Andorra Eduard Freixa té una empresa de gestió d’apartaments turístics al Principat. Fa un any va expandir el negoci a Dubai, on els sectors turístic i immobiliari són dos dels motors més importants de l’economia. Hi viatja un cop cada mes i mig. Els primers bombardejos de l’Iran sobre els Emirats Àrabs Units, dissabte a primera hora de la tarda, van atrapar-lo a la ciutat. “No m’imaginava que viuria una situació com aquesta. Hi va haver una explosió molt forta a Palm Jumeirah, però s’ha mantingut la calma. La gestió de la situació per part de les autoritats ha estat impecable”, assegura en declacions al Diari.
Freixa tenia un bitllet de tornada per volar dilluns. El tancament de l’espai aeri va fer-lo canviar de plans. Amb un grup de 12 amics i coneguts van viatjar fins a Hatta, una població fronterera amb Oman situada a un centenar de quilòmetres de Dubai. L’objectiu era arribar a Mascate, capital del sultanat, per agafar un avió en direcció Europa. Van passar-hi dues nits. L’esclat dels projectils iranians interceptats per l’escut de defensa antiaèria de Dubai il·luminava el cel del desert.
“La gestió per part de les autoritats [dels Emirats Àrabs Units] ha estat impecable”
A la terrassa de l’hotel de Hatta Freixa i dos amics seus van conèixer l’entrenador de l’equip de futbol de la ciutat, d’uns 13.000 habitants. L’home va oferir-los portar-los en cotxe a l’altra banda de la frontera. La resta del grup va decidir tornar a Dubai, on semblava que la situació estava sota control.
Intent d'estafa
Entre Hatta i Mascat hi ha 300 quilòmetres de distància. L’emprenedor andorrà i els seus amics van agafar un taxi per arribar a la capital. “El taxista ens va intentar estafar. Quan va veure que érem estrangers, ens va demanar un preu més alt que el que havíem tancat”, explica Freixa. Van arribar a la ciutat dilluns a les tres de la matinada: “Per fi vam poder descansar.”
“Hi va haver una explosió molt forta a Palm Jumeirah, però s’ha mantingut la calma”
La intenció dels tres amics era volar a Barcelona fent escala a Instanbul, però a l’aeroport els van dir que l’avió no sortiria. A última hora van trobar tres bitllets lliures amb destinació Roma. La sortida va ser dimarts a les tres de la tarda i l’arribada, a dos quarts de nou del vespre. A les deu sortia un vol cap a l’aeroport del Prat. Entre tots tres van pagar 6.000 euros pel viatge.
Freixa assegura que els fets dels últims cinc dies no l’han fet dubtar a mantenir el negoci a Dubai. “Aquests dies he de ser aquí per temes familiars, però això no vol dir que em plantegi abaixar la persiana. Dubai continuarà fomentant el turisme”, afirma convençut. L’emprenedor, d’altra banda, també es mostra agraït per com el ministre d’Afers Exteriors andorrà s’ha organitzat per retornar la gent del país bloquejada a l’Orient Mitjà. “S’ha portat molt bé amb tothom”, recalca.
Mascat és aquests dies un dels aeroports més utilitzats pels residents o turistes que volen sortir de Dubai. El sultanat va recomanar ahir als viatgers arribar a la frontera com a mínim 12 hores abans de la sortida del vol, ja que el trànsit a la carretera ha augmentat.
SET VIATGERS RETORNATS I 25 ENCARA BLOQUEJATS A LA ZONA
El ministre va defensar la tasca de suport que el ministeri d’Afers Exteriors està duent a terme amb les persones afectades i va explicar que al matí la titular de la cartera, Imma Tor, havia mantingut una videotrucada amb tots els que havien volgut connectar-se “per mostrar el seu suport” i fer el punt de la situació. “L’atenció personalitzada que podem oferir és un tret diferencial respecte a la resta de països”, va emfatitzar el ministre. Cal recordar que a banda dels viatgers bloquejats, hi ha vuit andorrans que resideixen a la zona, dos a Israel i sis a Dubai. El Diari va confirmar que en el vol de l’aerolínia Etihad Airways procedent d’Abu Dhabi que s’havia enlairat a les 11.40 hores en direcció Barcelona viatjaven dos d’aquests turistes. Casal va assenyalar que tots els perjudicats es troben en “llocs segurs” i va reiterar la confiança que puguin anar tornant en pocs dies. Va insistir que a través del +376 324292 es dona atenció personalitzada.