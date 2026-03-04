CRISI A L'ESPAI AERI PER L'ATAC A L'IRAN
Exteriors confia que els andorrans afectats tornaran aquesta setmana
El ministeri diu que els nacionals “estan bé” i prioritzarà els viatgers vulnerables
La trentena de nacionals andorrans afectats que es troben a l’Orient Mitjà arran de l’escalada del conflicte desencadenat pels atacs dels Estats Units i Israel contra l’Iran podrien tornar al Principat al llarg d’aquesta setmana, si la situació no empitjora. Així ho va confirmar ahir el ministeri d’Afers Exteriors, que va remarcar que els mecanismes de retorn ja s’estaven coordinant amb altres països europeus, especialment amb Espanya. Exteriors va destacar que s’estava donant prioritat a les persones vulnerables, com ara famílies amb menors de 18 anys, persones amb malalties o gent gran, amb l’objectiu que fossin les primeres a poder tornar.
La ministra Imma Tor va expressar ahir la “gran preocupació” del Govern davant un escenari que va qualificar d’“altament volàtil”, i va insistir que el Principat “aposta per la diplomàcia i el respecte del dret internacional com a única via per frenar l’escalada bèl·lica”. Va reconèixer que era impossible preveure la durada del conflicte, sobretot després dels bombardejos sobre territori iranià i la implicació creixent d’altres actors regionals.
“Recomanem que no es moguin d’on estan i esperin ser contactats per les companyies”
Pel que fa als ciutadans andorrans, el ministeri va detallar que la majoria es trobaven a Dubai i Abu Dhabi, als Emirats Àrabs Units, i que tots estaven bé i allotjats en hotels. “Des d’Afers Consulars vam mantenir contacte permanent amb ells”, va afirmar, tot explicant que la consigna havia estat clara: no moure’s dels llocs d’estada i esperar instruccions de les autoritats i de les companyies aèries. Exteriors va confirmar que, en principi, les autoritats dels Emirats Àrabs Units assumirien les despeses derivades de les nits extres d’hotel ocasionades pels retards en els vols. Aquesta mesura permetia garantir l’estada dels viatgers mentre s’organitzaven les sortides.
Treballs de coordinació
En paral·lel, el Govern es va coordinar amb els consolats d’Espanya i França per facilitar eventuals retorns a través d’aquests països. Espanya havia activat dispositius de repatriació per via aèria i terrestre, en funció del punt on es trobaven els ciutadans afectats, i els andorrans podrien integrar-se en aquests operatius. També es va reiterar la recomanació d’evitar viatges fora del territori europeu mentre persistís l’actual context d’inestabilitat. “És la recomanació que arribava a totes les cancelleries”, va assenyalar, i va demanar prudència davant la circulació d’informacions no contrastades a les xarxes socials. “Cal seguir únicament les fonts oficials”, va concloure.
Malgrat la incertesa de l’escenari bèl·lic i la dificultat de preveure l’evolució dels esdeveniments, l’executiu confia que els dispositius de repatriació activats permetessin esglaonar els retorns en els pròxims dies. El Govern va remarcar que el seguiment “és constant” i que qualsevol canvi en la situació serà comunicat immediatament als afectats. Si no es produeixen nous episodis, els andorrans podran tornar abans que acabi la setmana.
