CRISI A L'ORIENT MITJÀ
Els experts alerten que l’impacte de la guerra es notarà “en quinze dies”
Economistes diuen que es percebrà l’augment del preu del gasoil les pròximes setmanes
Els primers dies de guerra a l’Iran han obert un escenari d’incertesa als mercats internacionals que ja comença a deixar empremta en l’energia i que, si el conflicte s’allarga, podria tenir conseqüències més profundes també a Andorra. Els experts alerten que l’impacte dependrà, sobretot, de la durada i de l’evolució geopolítica del conflicte.
El president del Col·legi d’Economistes, Antoni Bisbal, va advertir que “la guerra tindrà un impacte molt important”, especialment per l’escalada del preu del petroli, que ja ha superat els 80 dòlars per barril. Segons Bisbal, si la situació es prolonga, els preus podrien acostar-se als nivells registrats arran de la guerra d’Ucraïna, amb una inflació generalitzada de productes derivada de l’augment dels costos logístics i energètics. Tot i això, el cop directe a les butxaques no serà immediat. “Si el conflicte continua, en quinze dies es començarà a notar”, va assenyalar l’economista.
En la mateixa línia, Sandra Estebe, directora de gestió discrecional de carteres i assessorament independent de MoraBanc, va remarcar que tot dependrà de l’escenari que acabi imposant-se. “En el millor dels casos, el mercat compta que durarà quatre o cinc setmanes, i si l’estret d’Ormuz s’obre, l’impacte serà limitat”, va explicar. En canvi, si el conflicte s’allarga mesos, “sí que notarem més l’impacte”. De moment, els mercats no han registrat grans caigudes. Pel que fa al petroli, Estebe va recordar que l’OPEP ja ha anunciat un increment de la producció, un moviment que podria contribuir a mantenir els preus relativament estables a curt termini i esmorteir la tensió inicial.
Els experts adverteixen que més enllà dels efectes directes, la guerra podria deixar un possible efecte indirecte sobre el turisme. Si el cost de la vida augmenta de manera significativa, Andorra podria veure reduït el nombre de visitants o bé notar una contenció en la despesa. “Podrien gastar menys diners o pernoctar menys”, va apuntar Estebe, que va recordar que a llarg termini es pot optar per béns refugi com l’or per mantenir els estalvis.
Bloqueig de Trump
El president nord-americà, Donald Trump, va amenaçar Espanya amb un tall de relacions comercials després que el govern de Pedro Sánchez es negués a permetre l’ús de bases nord-americanes en territori espanyol en el marc de l’ofensiva a l’Iran. Tanmateix, l’impacte real d’una eventual mesura d’aquest tipus seria, segons els experts, limitat.
Bisbal va qualificar-lo d’“insubstancial” per al mercat espanyol i pràcticament inexistent per a l’andorrà. Espanya exporta als Estats Units principalment productes agroalimentaris, com oli i vi, sectors que podrien veure’s afectats i obligats a buscar mercats alternatius. Ara bé, l’efecte rebot no s’estendria fins al Principat.
A més, l’economista va posar en dubte que Trump pugui aplicar sancions comercials d’aquest abast contra un estat membre de la Unió Europea.