Vivenda
L’USdA alerta que la reforma dels arrendaments pot duplicar els lloguers i demana eleccions anticipades
El sindicat assegura que el projecte del Govern pot provocar increments de fins al 94% en tres anys i reclama límits vinculats als ingressos
La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha criticat durament el projecte de reforma dels arrendaments impulsat pel Govern i ha advertit que el sistema previst podria permetre increments acumulatius del lloguer que, en alguns casos, podrien arribar a duplicar-se en un període de tres anys. El sindicat considera que la proposta accelera l’actualització dels contractes cap als preus de mercat sense tenir en compte la capacitat real de pagament de la població.
Segons l’organització, amb uns 25.000 contractes de lloguer al país i aproximadament 20.000 afectats per pròrrogues, el mecanisme plantejat podria provocar pujades importants. Com a exemple, exposa el cas d’un pis de 80 metres quadrats a Andorra la Vella que actualment es lloga a 5,50 euros per metre quadrat (440 euros mensuals). Amb el preu assequible fixat en 10,70 euros per metre quadrat, aquest mateix habitatge podria arribar a 856 euros mensuals en tres anys, un increment de 416 euros al mes i de gairebé el 94%, al qual posteriorment s’hi continuaria aplicant l’IPC.
El sindicat adverteix que aquesta evolució tindria un fort impacte social. Segons els seus càlculs, una persona amb una pensió de 900 euros podria passar de destinar el 49% dels ingressos al lloguer al 95%, mentre que en el cas d’un salari mínim net d’uns 1.400 euros la proporció passaria del 31% al 61% dels ingressos. L’USdA també alerta que els joves tenen cada vegada més dificultats per emancipar-se, ja que els nous contractes se situen entorn dels 13,5 euros per metre quadrat o més.
Davant aquesta situació, l’organització afirma que el projecte evidencia el que considera el “fracàs de la política d’habitatge” dels darrers anys. El sindicat reclama mesures com limitar legalment els lloguers al 35% dels ingressos, establir proteccions específiques per a pensionistes i salaris baixos, ampliar el parc públic d’habitatge abans d’alliberar contractes i revisar la reforma amb un informe d’impacte social al cap de dos anys.
Finalment, l’USdA sosté que la situació actual, sumada a altres tensions polítiques com el debat sobre l’acord amb la Unió Europea, justifica la convocatòria d’eleccions anticipades perquè la ciutadania pugui decidir el model d’habitatge i el rumb polític del país. Segons el sindicat, sense límits vinculats als ingressos reals, Andorra podria entrar en una dinàmica d’expulsió progressiva de residents, joves i treballadors.