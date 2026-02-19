Consell Econòmic i Social
Ubach: "La descongelació de lloguers no ofereix les mateixes garanties al llogater que al propietari"
L'USdA es reunirà amb la coordinadora de l’habitatge i no descarta mobilitzacions
El secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), Gabriel Ubach, ha carregat amb duresa contra el projecte de llei de descongelació dels lloguers i ha advertit que, si s’aprova en els termes actuals, “el conflicte social està servit”. Ubach ha assegurat que el sindicat no comparteix el contingut que se’ls ha presentat perquè, al seu entendre, “no ofereix les mateixes garanties al llogater que al propietari”. En aquest sentit, ha defensat que una persona que ha pagat “religiosament” el lloguer durant 10, 15 o 20 anys no pot quedar a mercè de la decisió unilateral del propietari un cop s’aixequin les pròrrogues. “El que no pot ser és que, si el contracte s’acaba, et puguin fer fora sense alternativa”, ha afirmat, tot recordant que no hi ha oferta suficient d’habitatge per reallotjar les famílies afectades. “Si el Govern em garanteix que, si algú és expulsat, automàticament tindrà un pis a preu assequible, en podem parlar. Però com que no n’hi ha, això és fer la trampa al solitari”, ha etzibat.
A més, ha criticat que la desconegelació es plantegi començant pels contractes més antics, molts dels quals corresponen a persones grans o famílies que fa dècades que viuen al mateix habitatge. “Parlem de persones, no de números”, ha insistit. Finalment, el secretari general de l'USdA ha avançat que el sindicat es reunirà amb la coordinadora de l’habitatge i no descarta mobilitzacions. “Si hem de sortir al carrer, sortirem”, ha conclòs.