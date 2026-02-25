Habitatge
L'USdA alerta que la pujada dels lloguers accelera l’expulsió de residents
El sindicat critica també que es posin tots els habitatges "dins el mateix sac"
La Unió Sindical d’Andorra (USdA) denuncia que la situació de l’habitatge i les polítiques “neoliberals” del Govern d'Andorra estan provocant una “expulsió real i sostinguda” de residents, treballadors i pensionistes. El sindicat carrega especialment contra la proposta de permetre increments dels lloguers de fins a un 6% més l’IPC anual, que considera “totalment irresponsable” en un context de salaris del sector privat que "no s’actualitzen amb el cost real de la vida, pensions que perden poder adquisitiu i un mercat immobiliari que ja supera la capacitat econòmica de moltes persones".
El sindicat critica també que es posin tots els habitatges “dins el mateix sac” sense tenir en compte criteris com l’antiguitat, l’estat de conservació o l’eficiència energètica, fet que pot equiparar pisos de 50 anys amb habitatges nous. Segons l’organització, aquesta dinàmica està consolidant un procés de “substitució econòmica i social”, amb la "marxa de residents de tota la vida i l’arribada de perfils amb més poder adquisitiu o mà d’obra amb salaris més baixos". Per això, exigeix frenar increments que superin la realitat dels ingressos, introduir criteris objectius en la regulació de preus i protegir treballadors i pensionistes "perquè viure al país no esdevingui un privilegi".