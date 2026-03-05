Col·lectius
El Sindicat d’Habitatge critica que la descongelació dels lloguers beneficia als grans rendistes
L’entitat defensa que la intervenció gradual no garanteix una protecció efectiva dels llogaters
El Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA) considera que la proposta de desintervenció del mercat del lloguer plantejada pel Govern és, en la pràctica, més propera als interessos dels grans rendistes que no pas a una protecció efectiva de la població llogatera. El col·lectiu defensa que ordenar qui pot apujar el lloguer, quant pot apujar i a quin ritme, sense discutir de fons la legitimitat del preu, acaba suposant una desintervenció del mercat, segons exposa en un comunicat.
El sindicat està treballant actualment en el retorn i les aportacions a la proposta que el cap de Govern i la ministra d’Habitatge van exposar al col·lectiu en la reunió del passat 18 de febrer. El col·lectiu valora que se li hagi demanat feedback i que es compti amb la seva opinió en una qüestió d’aquesta transcendència. L'entitat agraeix l’espai de retorn obert pel Govern, però assegura que, amb l’anàlisi feta fins ara, la valoració és clara: la proposta presentada "va en mala direcció".
L’assemblea oberta celebrada dissabte 28 de febrer ha servit per analitzar amb més detall el plantejament de l’executiu i començar a consensuar la resposta que es traslladarà formalment, indica el comunicat. El sindicat defensa que el debat de fons no és si la proposta es presenta com a gradual o equilibrada, sinó si protegeix realment la població llogatera, si corregeix les desigualtats acumulades dins del mercat i si evita que el 2027 desemboqui en una nova crisi social i residencial.
NACIONAL
La desintervenció perjudica el llogater, denuncia el Sindicat d’Habitatge
Víctor González
El SHA rebutja així el relat segons el qual la proposta del Govern garanteix l’equilibri dels drets i interessos de les parts contractants. I asseguren que una intervenció gradual no equival necessàriament a un equilibri material si no es posa en qüestió la legitimitat dels preus del lloguer.
L’entitat també assenyala una coincidència de fons amb el posicionament públic de l’USdA i defensa que la protecció del dret a l’habitatge es reforça quan el moviment per l’habitatge i el moviment obrer als centres de treball avancen de manera coordinada.
NACIONAL
L’USdA reclama més augments salarials
Redacció
L’assemblea va servir per debatre a més possibles accions per garantir que aquest procés no desemboqui en una crisi social sense precedents, alhora que es continua treballant en la construcció del sindicat parròquia per parròquia i barri per barri. El SHA farà públic un retorn més detallat un cop finalitzi el procés de debat i contrast col·lectiu, exposa al comunicat.