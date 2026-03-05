DECLARACIONS DEL GOVERN DAVANT L'ONU
Concòrdia critica que Costa comparés avortament amb càncer
Concòrdia ha demanat al Govern una disculpa pública per les declaracions fetes davant el comitè de drets humans de les Nacions Unides sobre l’avortament, després que el representant permanent d’Andorra a Ginebra, Ferran Costa, comparés el fet d’haver d’anar a l’estranger per interrompre l’embaràs amb altres tractaments mèdics que també es realitzen fora del país, com ara la quimioteràpia.
La comparació es va produir dimarts durant l’examen del primer informe d’Andorra sobre l’aplicació del Pacte internacional de drets civils i polítics. En la seva intervenció, la delegació andorrana va defensar que el Principat és un microestat amb un únic hospital, fet que implica que alguns tractaments especialitzats no es puguin oferir al país. En aquest context, es va assenyalar que determinades atencions mèdiques, com la quimioteràpia, també es duen a terme a l’estranger, i que el desplaçament fora del país forma part de la realitat del sistema sanitari.
Aquest argument es va utilitzar per explicar que, a la pràctica, les dones que decideixen interrompre l’embaràs reben informació, orientació mèdica i acompanyament quan han de recórrer a serveis sanitaris que estan fora del Principat.
Paraules "inacceptables"
Les paraules del representant andorrà han generat la crítica de Concòrdia, que en una nota de premsa considera “inacceptables” les declaracions fetes davant l’ONU i reclama una rectificació pública del Govern. La formació entén que equiparar l’avortament amb un tractament contra el càncer és profundament desafortunat i resta importància al debat sobre la interrupció voluntària de l’embaràs.
NACIONAL
El síndic referma el suport a l’avortament
Redacció
El partit recorda que l’avortament continua criminalitzat al Codi Penal andorrà i que la derivació a l’estranger per part del personal mèdic és il·legal. Per aquest motiu, defensa que el fet que les dones hagin d’anar fora del país no respon a una limitació logística del sistema sanitari, sinó a una qüestió de drets fonamentals.
Concòrdia també lamenta els “missatges contradictoris” que, segons afirma, el país transmet davant organismes internacionals i reclama que el Govern afronti la qüestió amb transparència i avanci cap a la despenalització de l’avortament
NACIONAL
L’IAD afirma que despenalitzar la dona “no canviarà res”
Pedro García