AVORTAMENT
L’IAD afirma que despenalitzar la dona “no canviarà res”
Pallarés demana que Andorra segueixi les recomanacions internacionals
Judit Pallarés, secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones (IAD), va lamentar que la situació al voltant de l’avortament segueixi encallada. Pallarés va explicar que, des de l’Institut, no són coneixedores de primera mà de com avancen els contactes entre el Govern i la Santa Seu, però va assegurar que “les institucions públiques han de vetllar pels drets dels seus ciutadans” i va afirmar que, tot i que es despenalitzi la dona, això “no canviarà res”.
Pallarés va ser taxativa assegurant que la despenalització de la dona del Codi penal “significa que es mantindrà la prohibició i, per tant, no canviarà res”. L’entitat seguirà demanant la despenalització de la interrupció de l’embaràs i va ser contundent: “Actualment, és el que tenim, però seguirem demanant el mateix”, afegint que “Andorra ha de seguir les recomanacions internacionals”. En aquesta línia, Pallarés va apuntar que des de l’Institut es tenia la sensació “que s’avançava en bona direcció, però el nou Papa ha desinflat les expectatives, tot i que el context i l’entorn són els mateixos”. Sobre el discurs del pontífex, Pallarés va assenyalar que “el posicionament de l’Església és el mateix de sempre, però hem de veure fins on podem arribar. Animem el Govern i el Consell General a avançar en aquesta direcció”.
NACIONAL
A misses dites, Vives
Redacció
El punt de vista de l’IAD se suma a les opinions ja expressades per Acció Feminista i l’Associació de Dones d’Andorra, que també van demanar que el dret estigui garantit al Principat i que no només s’avanci en la línia de la despenalització, fet que des de Govern ja es va descartar. Tot i les dificultats per avançar en la matèria, darrerament s’han obert diverses vies, com la d’aprovar la despenalització de la dona sense la firma del Copríncep episcopal, com va assenyalar Enric Vives.