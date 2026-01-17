POLÍTICA
El PS “exigeix” concretar un calendari urgent per aconseguir l’avortament
El Partit Socialdemòcrata (PS) va tornar a reclamar ahir al Govern la despenalització de l’avortament i va insistir que cal concretar amb urgència un calendari d’actuacions per avançar en aquest tema, que torna a estar al centre del debat públic després de les recents declaracions del Papa Lleó XIV en contra de l’avortament, l’eutanàsia i la gestació subrogada.
Durant una trobada amb representants de l’executiu, els consellers generals socialdemòcrates van exigir que s’impulsi la reforma legislativa corresponent amb celeritat i van criticar la manca de concreció i d’un pla clar de l’Executiu fins al moment, advertint que no acceptaran més ajornaments ni indefinicions sobre aquesta qüestió de drets reproductius.
El PS no acceptarà més pròrrogues sobre la qüestió
Els socialdemòcrates van subratllar que, si el Govern no compleix amb els compromisos assumits, serà el mateix grup qui impulsi una iniciativa legislativa per fer efectiva la despenalització de l’avortament. També van recalcar que aquesta reforma ha de fer-se “des d’una perspectiva democràtica i de respecte als drets fonamentals”, i van expressar la seva intenció de mantenir la pressió política perquè el procés avanci amb compromís i terminis definits. El PS continuarà traslladant aquesta demanda fins que el Govern concreti una proposta legislativa efectiva.