DRETS DE LES DONES
El síndic referma el suport a l’avortament
Ensenyat diu que “el sistema institucional d’Andorra pesa molt” i que “és una feina de tots”
El síndic general, Carles Ensenyat, va defensar ahir que les dones han de poder gaudir de més drets, inclòs l’avortament, però va remarcar que qualsevol avenç s’ha d’emmarcar en la realitat institucional del país. Les declaracions les va fer durant la inauguració de la lliga de debat de secundària i batxillerat, celebrada a l’hemicicle del Consell.
“Crec que sempre he sigut un defensor en la consecució dels drets de les dones, i això vol dir tots els drets de les dones, també l’avortament”, va afirmar. El síndic va subratllar que no es tracta d’una posició nova: “Crec que en molts discursos ho he expressat i no és una sorpresa que ho digui ara.” En aquest sentit, va insistir que “continuar en la consecució d’aquests drets és la tasca de tots els poders”.
Feina de tots
Tot i aquesta defensa explícita, Ensenyat va recordar que el “sistema institucional d’Andorra pesa molt” i que avançar en la consecució dels drets de les dones garantint alhora la continuïtat del model institucional “és una feina de tots”. La reflexió situa el debat en un terreny polític i constitucional complex, en què qualsevol modificació requereix amplis equilibris i una lectura acurada del marc vigent.
“Continuar per aconseguir aquests drets és la tasca de tots els poders”
Les paraules del síndic general arriben en un moment en què la qüestió de l’avortament torna a situar-se en el centre de la discussió pública i política. Des de la màxima tribuna parlamentària, Ensenyat va deixar clar el seu posicionament personal, però també els límits i condicionants que marca l’arquitectura institucional andorrana, en un debat que continua obert.