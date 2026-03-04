MODIFICACIÓ DEL POUP DE CANILLO
Petits propietaris, contra Alcobé
Els titulars de terres asseguren que la normativa comporta una “reducció dràstica i generalitzada d’edificabilitat”
La darrera modificació del pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) de Canillo ha caigut com un gerro d’aigua freda sobre un grup de petits propietaris de la parròquia. En una carta adreçada al cònsol major, Jordi Alcobé, alerten que els canvis en la normativa urbanística comporten una “reducció dràstica i generalitzada d’edificabilitat” i, en conseqüència, una pèrdua de valor de les parcel·les. Els impulsors de la missiva estan d’acord que calia posar fre a un creixement desbordat, però alhora afirmen que la corporació s’ha passat de frenada.
El comú, per la seva part, està disposat a reunir-se amb els propietaris per atendre les seves queixes. A més, recorda que el pla d’urbanisme és un document viu i manté que, si hi ha algun aspecte del text que podria millorar-se, no tanca les portes, si s’escau, a fer-hi canvis.
Concretament, els propietaris critiquen tres punts del nou POUP. El primer és la reducció del 100% al 50% de la superfície edificable de les parcel·les situades als nuclis antics dels pobles. Tenint en compte que aquests terrenys solen ser petits, la mesura, argumenten, pot fer impossible construir-hi. Els propietaris tampoc consideren encertat ampliar la superfície mínima per edificar a les valls d’alta muntanya de 3.000 a 6.000 metres quadrats, “encara menys si una part d’aquestes parcel·les estan afectades per riscos naturals”. Finalment, remarquen que no poder enderrocar cases, corts o eres antigues “sense cap interès patrimonial” redueix el valor de les propietats.
El comú està disposat a reunir-se amb els propietaris afectats
Seguretat jurídica
La carta sosté, d’altra banda, que la modificació del POUP de Canillo “ha canviat la majoria dels paràmetres essencials que regulen l’urbanisme de la parròquia”, fet que l’assimila, sostenen els propietaris, a una revisió. S’han tocat la superfície mínima de la parcel·la per poder edificar, l’ocupació màxima per planta, el nombre de plantes de l’edifici que es vol construir, la façana màxima, els usos, el percentatge de cessió i les claus adscrites a les unitats d’actuació.
Cal recordar que, segons la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (LGOTU), les revisions només es poden dur a terme cada quatre anys. Aquest període vol donar cert temps al comú per comprovar l’efectivitat de les mesures i, als propietaris, per adaptar als canvis els projectes urbanístics. “Podríem dir que aquest període [...] dona certa seguretat jurídica als propietaris que tenen intencions d’edificar”, destaca la carta.
Els propietaris, a més, critiquen que s’hagi modificat el POUP quan només fa dos anys de l’última revisió. Aleshores els canvis en la normativa urbanística ja van ser molt profunds, “atès que es va reduir substancialment l’edificabilitat en sòl urbanitzable”. L’actual equip comunal, conclouen, “no ha tingut en compte el desconcert i la dificultat d’assimilació que poden generar als propietaris aquests nous canvis tan dràstics en tan poc temps”.
Els titulars de terres asseguren que estan en una situació d’indefensió
Els propietaris asseguren que es troben en una situació “d’indefensió” perquè en una modificació, a diferència d’una revisió, no hi ha un període d’al·legacions en què es pugui manifestar el desacord amb els canvis implementats.
La carta recorda que els propietaris de terrenys de la parròquia tenen clar que “cal preservar el patrimoni” per poder-lo traspassar a les pròximes generacions, tal com van fer les anteriors. Els titulars de les parcel·les també defensen que els actius traspassats “com a mínim” han de mantenir el valor.
Els propietaris es pregunten si el comú “va dedicar una mica del seu temps a avaluar l’impacte d’aquestes reduccions [d’edificabilitat] en determinades parcel·les”. Una dedicació que consideren “necessària [...], atès que els propietaris no podem presentar al·legacions a les seves decisions”.
El primer pla d’urbanisme de Canillo va aprovar-se el 2007. La primera i única revisió va ser la del 2023. Se n’han fet modificacions el 2011, el 2019, el 2023, el 2024 i el 2025. D’aquí a dos anys podria aprovar-se una nova revisió del text.