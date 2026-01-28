CANILLO
Els tècnics avalen el comú en el pols amb el propietari d’un xalet d’Incles
La corporació exigeix al titular de l’immoble que hi faci les obres de reforma pertinents per adequar-lo a l’actual normativa comunal
La comissió tècnica d’urbanisme (CTU) no dona la raó al propietari d’un xalet d’Incles portat a la Batllia pel comú de Canillo per haver-se saltat la normativa urbanística. El propietari havia recorregut a l’òrgan dependent del Govern l’expedient sancionador obert contra ell pel comú, en què s’assenyalava que l’immoble no s’ajustava a les disposicions del pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) i li exigia que hi fes els treballs pertinents per adequar-lo a la llei. Si el propietari creu que la decisió de la CTU no és justa, pot recórrer, si ho considera pertinent, a la via dels tribunals.
El comú ha reforçat la normativa per promoure la tradició
El xalet té un balcó i uns grans finestrals de vidre, entre altres elements no permesos pel POUP per a les unitats immobiliàries situades a la zona d’Incles. Paral·lelament, el comú va portar el propietari a la Batllia. En el marc d’aquest procés, va demanar a la justícia que retirés l’autorització d’habitabilitat a la casa si no s’hi feien les obres necessàries per ajustar-la a la normativa urbanística.
El cas és sonat perquè, en el marc de la tramitació de l’expedient sancionador, el comú de Canillo va topar amb una actitud poc col·laborativa per part del propietari, fet no gaire habitual en aquesta mena de processos. Els primers intents de fer-hi una inspecció ocular els tècnics del comú no van poder accedir a la finca perquè el propietari no va deixar-los entrar. Posteriorment, els agents hi van entrar amb mandat judicial i escortats per la policia.
Protecció de la Vall
En els últims dos anys, el comú de Canillo ha reforçat la normativa urbanística per promoure l’arquitectura tradicional a la vall d’Incles, conservar la identitat i el patrimoni cultural i natural del territori, i protegir la zona del creixement desmesurat. La darrera modificació del POUP, aprovada amb caràcter definitiu el novembre de l’any passat, redueix el potencial de noves construccions a la vall de 97 a 33. La normativa també afecta la resta de valls de muntanya de la parròquia, és a dir, Mereig, Montaup, Vall del riu, la Coma i Entor.
L’octubre del 2024 la corporació ja va aprovar una ordinació específica que té com a objectiu d’obligar les noves construccions de les valls de muntanya a respectar l’estètica pròpia de l’arquitectura vernàcula. El text estipula, entre altres coses, que les edificacions han de conservar els murs de pedra seca i que la vegetació ha de ser autòctona.
