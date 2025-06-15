CANILLO
El comú denuncia un propietari d’Incles per infracció urbanística
La corporació sol·licita a la Batllia que retiri l’autorització d’habitabilitat de la casa perquè està ocupada indegudament
El comú de Canillo ha portat el propietari d’una borda d’Incles a la Batllia per haver-se saltat la normativa urbanística. Concretament, la corporació ha sol·licitat a la justícia que retiri l’autorització d’habitabilitat de l’immoble mentre no s’hi facin les obres necessàries perquè compleixi la llei. La casa disposa d’un balcó i de grans finestrals de vidre, fet que es considera una infracció al Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP). “S’ha demanat l’empara judicial per intervenir l’obra i poder sancionar-la de forma deguda”, va explicar el cònsol major, Jordi Alcobé, en declaracions al Diari.
En el marc de l’obertura d’un expedient sancionador contra el propietari de la casa, el comú va desplaçar-se a Incles per fer-hi una inspecció ocular. El propietari no va deixar-los entrar. Posteriorment, i ja amb mandat judicial, agents de circulació del comú i del cos de policia van poder accedir a l’immoble per fer les comprovacions pertinents. L’informe policial confirma que la casa està ocupada indegudament.
Poca col·laboració
El comú exigeix a la propietat que faci les obres pertinents perquè l’edifici s’adeqüi al que permeten les normes urbanístiques comunals. Si en un termini raonable la propietat no canvia l’actitud “poc col·laboradora”, la corporació no descarta aplicar mesures “més contundents” per fer complir la llei.
Tot i que sovint, en les obres, hi ha elements que no s’adeqüen a la normativa, la “voluntat d’entesa” dels propietaris fa que ells mateixos acceptin fer-hi els canvis que els requereix el comú. El que no és tan habitual és haver de tractar amb propietaris “que no volen col·laborar i són difícils de localitzar”, encara que “sempre hi ha barruts que no respecten la llei i es pensen que tot és seu”.
D’altra banda, el cònsol assegura que els comuns no ho tenen fàcil per fer complir la llei casos com aquest. “Costa molt aplicar sancions quan es cometen infraccions urbanístiques”, afirma. És per aquest motiu que demana als legisladors que la propera modificació de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (LGOTU) reforci la capacitat dels comuns per sancionar en casos d’incompliment de la normativa urbanística.
De quins instruments haurien de disposar els comuns? En primer lloc, haurien de poder inspeccionar les obres sense haver-ho de sol·licitar a la Batllia. Davant d’incompliments reiterats de la llei, Alcobé creu que també haurien de poder prendre mesures correctives com retirar l’autorització d’habilitat dels immobles: “No és normal que hagin de passar molts anys per trobar la solució judicial en aquests casos”.