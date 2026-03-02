CONFLICTE A L'ORIENT MITJÀ
Calma i sensació de protecció entre els residents andorrans a Dubai
Les autoritats recomanen quedar-se a casa i buscar refugi en espais subterranis quan hi ha ràfegues d’atacs
“L’exèrcit ha protegit l’espai aeri com amb una cúpula. Estem tranquils, ens sentim segurs”. D’aquesta manera resumeix una andorrana a Dubai l’estat d’ànim dels residents del Principat a la ciutat emiratiana. El Govern té constància de quatre nacionals que hi viuen, però també d’altres andorrans i residents en situació de trànsit i que no poden continuar els seus desplaçaments per les restriccions aèries. També s’ha localitzat dos nacionals a Israel.
Des de dissabte a la una de la tarda els residents a Dubai han hagut de prendre mesures de seguretat extraordinàries per protegir-se dels míssils balístics i drons explosius llançats per l’Iran com a resposta a l’ofensiva conjunta sobre el país persa dels Estats Units i Israel. Els sistemes de defensa antiaèria dels Emirats Àrabs Units han estat capaços fins ara de repel·lir els projectils iranians, però en la intercepció es generen residus que en alguns casos han impactat sobre edificis residencials i infraestructures públiques. Sobretot quan hi ha ràfegues d’atacs, l’estat recomana buscar refugi en pàrquings i soterranis.
“L’exèrcit ha protegit l’espai aeri com amb una cúpula. Estem tranquils, ens sentim segurs”
Aquesta resident andorrana a Dubai explica que, tot i això, es veu gent pel carrer fent vida normal, com si no passés res. Els qui provenen de països de l’Orient Mitjà, on en els últims anys s’han succeït els conflictes armats, són els més agosarats.
La resident, que prefereix mantenir l’anonimat, assegura que els fets d’aquest cap de setmana no li han fet plantejar-se marxar del país àrab. “Sempre m’hi he sentit molt segura i m’hi continuo sentint”, remarca. En els últims 25 anys Dubai ha esdevingut un dels centres econòmics més importants del món gràcies al comerç, el transport aeri, el turisme, els serveis financers i el sector immobiliari. Només el 15% de la població té la nacionalitat emiratiana.
“Cal una representació diplomàtica (...) per protegir els interessos dels andorrans”
La puixança de la ciutat costanera ha atret immigrants d’arreu del món. També del Principat. Joan Comella, expolicia andorrà resident a Dubai i professional del sector de la seguretat, assegura que des de fa un temps “la migració d’andorrans” al país àrab ja “comença a ser important”. Aquesta presència andorrana fa necessària “una representació diplomàtica i consular als Emirats per protegir els interessos dels andorrans que hi vivim”. Comella, fora del país des de fa una setmana, assegura que va traslladar al Govern aquesta demanda fa més de dos anys.
Les autoritats emiratianes han suspès els vols als dos aeroports internacionals de Dubai “fins al proper avís”. Rémy Rousseau és gerent de l’empresa Cave Passion, un establiment de venda de licors del Pas de la Casa. És a Maurici, a l’est de Madagascar, des de fa uns dies. Hi va anar per participar en unes jornades de formació, i hauria de tornar a Barcelona via Dubai aquest divendres. Davant la incertesa sobre la reobertura de l’espai aeri de Dubai, intentarà comprar un vol directe a Londres o París. Rousseau es pren amb humor la situació que li ha tocat viure: “Potser quan es torni a obrir la carretera [l’RN20, tancada des del 31 de gener, reobrirà el 9 de març] encara no he pogut tornar a la feina”.
“Potser quan es torni a obrir la carretera [RN20] encara no he pogut tornar a la feina”
Govern recomana als qui es troben en zona de conflicte que actuïn amb prudència i limitin els desplaçaments mentre es mantingui la situació d’inestabilitat. L’executiu manté la coordinació amb el consolat d’Espanya per si fos necessari articular eventuals operacions d’assistència o evacuació en cas que les restriccions de mobilitat s’allarguin o la situació de seguretat empitjori.
Govern té constància de quatre nacionals a Dubai i dos a Israel