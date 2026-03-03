CONFLICTE BÈL·LIC
Un enfrontament armat cada vegada més fora de control
No sembla que Washington tingui un full de ruta clar sobre l’Iran
La superioritat militar dels Estats Units i Israel sobre l’Iran és incontestable. Amb tot, cal recordar que no hi ha cap precedent històric d’una guerra guanyada o d’un canvi de règim assolit amb èxit només gràcies al poder aeri. Trump i Netanyahu han escapçat la cúpula iraniana, però l’estat persa manté intacta la capacitat ofensiva. Teheran ha llançat míssils balístics i drons explosius sobre gairebé tots els països de la regió.
En unes declaracions emeses dissabte al seu compte oficial a les xarxes socials, el president nord-americà va prometre destruir l’exèrcit iranià i desmantellar les milícies regionals aliades. En aquesta compareixença també va animar el poble iranià a fer caure el govern. “Aquesta probablement serà la vostra única oportunitat en generacions”, va remarcar. En els dies posteriors Trump i el seu secretari de Defensa, Pete Hegseth, han llançat missatges contradictoris. Molts analistes es pregunten fins a quin punt els Estats Units tenen un full de ruta clar sobre el futur de l’Iran.
Per molt que l’estat persa estigui afeblit, no convé perdre de vista que té una estructura insitucional laberíntica, dissenyada per sobreviure l’assassinat dels líders i les situacions de crisi extrema. I una base social més nombrosa del que volem creure a Occident disposada al martiri per defensar la Revolució Islàmica.
Si la pressió aèria nord-americana aconseguís fer caure el règim, amb tota probabilitat l’escenari obert seria encara més endimoniat del que ho és ara. Una guerra civil en un país com l’Iran, un estat multiètnic amb més de 90 milions de persones, seria amb tota seguretat catastròfica.