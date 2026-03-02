Afers Exteriors
Una trentena de residents bloquejats als Emirats Àrabs i Qatar per la guerra a l'Orient Mitjà
Afers Exteriors està en contacte amb aquestes persones i apunten que "estan bé"
El ministeri d'Afers Exteriors té constància del voltant de 30 turistes nacionals andorrans o residents que estan bloquejats als Emirats Àrabs Units o Qatar pel tancament de l'espai aèri a la regió a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. El Govern d'Andorra també té constància de dos andorrans residents a Israel i sis a Dubai.
Afers Exteriors està en contacte amb aquestes persones i apunten que "estan bé". El ministeri els ha recomanat "no moure's del lloc on estan i seguir les consignes oficials de seguretat". Afers Exteriors està en comunicació oficial amb les autoritats consulars espanyoles i franceses "per oferir l'assistència consular necessària a aquestes persones".
El Govern d'Andorra recomana, de manera general, la inscripció al registre de viatgers i recorda que davant qualsevol problema, les persones afectades es poden dirigir al telèfon d'emergències consulars: +376 324 292.
