Guerra a l'Orient Mitjà
L'aerolínia Emirates reprendrà parcialment els vols a partir del vespre
La companyia demana als passatgers que no vagin a l’aeroport sense confirmació prèvia
L'aerolínia Emirates, amb base a l'aeroport de Dubai, començarà a operar un nombre limitat de vols a partir d'aquest vespre. La companyia ho ha anunciat a través de les xarxes socials aquesta tarda, apuntant que prioritzarà els clients amb reserves prèvies i contactarà directament aquells passatgers que hagin estat reubicats en aquests vols especials.
NACIONAL
Marc Basco
La resta d’operacions continuen suspeses fins a nou avís. Emirates ha demanat als viatgers que no es desplacin a l’aeroport si no han rebut notificació expressa i ha assegurat que continua monitorant la situació per adaptar la programació. Les actualitzacions es publicaran al web oficial i als canals corporatius de la companyia.