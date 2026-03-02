Conseqüències de l'escalada militar
El preu del petroli augmenta més d'un 8% per la guerra a l'Orient Mitjà
L’estret d’Ormuz, per on passa prop del 20% del cru mundial, centra la preocupació dels mercats
El petroli Brent s’ha enfilat aquest dilluns un 8,03% fins als 78,22 dòlars per barril després dels atacs dels Estats Units i Israel contra l’Iran, un dels principals productors de l’OPEP+ i país que controla l’estret d’Ormuz. Aquest matí, l'Iran ha atacat la refineria de petroli Aramco Ras Tanura, tal com es pot veure en el vídeo adjuntat, una de les més importants d'Aràbia Saudita. Segons dades del mitjà nord-americà Bloomberg, durant la matinada el cru ha arribat a tocar els 82,37 dòlars, amb un repunt superior al 13%, en la primera reacció dels mercats a l’escalada del cap de setmana.
Els analistes situen el focus en l’estret d’Ormuz, per on circula prop del 20% del trànsit mundial de cru, davant el temor que el conflicte pugui provocar interrupcions del subministrament. El Departament de Transport dels EUA ha recomanat als vaixells comercials evitar aquesta zona, així com el golf Pèrsic, el golf d’Oman i el mar Aràbic. El petroli intermedi de Texas (WTI) també puja un 8,42% abans de l’obertura oficial del mercat, fins als 71,62 dòlars.
Els metalls preciosos, considerats actius refugi, també registren augments. L’or avança un 1,9% i se situa en 5.378,88 dòlars per unça, després d’haver marcat un màxim de 5.393,28 dòlars durant la matinada, mentre que la plata puja un 1,35%, fins als 95,05 dòlars. El coure també cotitza a l’alça, amb un increment del 0,16% al mercat de futurs de Londres, fins als 13.391 dòlars.