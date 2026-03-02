Guerra a l'Orient Mitjà
Iran tomba un caça F-15 dels Estats Units a Kuwait
Les autoritats kuwaitianes asseguren que diversos avions nord-americans s’han estavellat i que totes les tripulacions han sortit amb vida
L'Iran ha abatut un caça F-15 dels Estats Units enmig de la guerra a l'Orient Mitjà, i l’aeronau ha caigut a Kuwait després de ser tocada per defenses iranianes. Segons diverses informacions de mitjans internacionals, els fets s’haurien produït quan l’avió es dirigia, presumptament, cap a espai aeri iranià, i el pilot ha sobreviscut.
Marc Basco
Vídeos que circulen a les xarxes mostren un caça en barrina envoltat de flames i moments després s’observa com el pilot s’ejecta i sobreviu a l’incident, que ha tingut lloc a poca distància de la base nord-americana Ali Al Salem a Kuwait. Autoritats kuwaitianes han confirmat que diversos avions militars dels Estats Units s’han estavellat aquest matí i que les tripulacions han aconseguit sortir amb vida i estan sota atenció, mentre s’investiguen les causes del sinistre.