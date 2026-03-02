Vídeos virals
L'impacte d'un dron iranià en un edifici residencial a Bahrain
L'atac no va provocar morts
La guerra entre Israel i els Estats Units, ajudats pels països del golf aràbic, contra l'Iran, provoca atacs a estats que es consideraven "segurs". Aquest ha estat el cas de Bahrain, on un dron iranià va impactar contra un dels últims pisos d'un edifici residencial del barri de Manama. Els resident a l'edifici també van poder gravar el moment de l'impacte del dron des de dins. El ministeri d'Afers Exteriors del país va confirmar que hi va haver altres atacs a edificis residencials a la zona, sense provocar morts.