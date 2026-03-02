COPA DEL MÓN FEMENINA
“Ho heu de seguir intentant”
El president de la FIS encoratja el país a insistir en una candidatura per acollir els Campionats del Món d’esquí alpí
“Heu de seguir intentant-ho i ser uns grans grans amfitrions per a uns Campionats del Món, així que espero que aquest dia arribi molt molt aviat”. Les paraules del president de la FIS, Johan Eliasch, durant la seva visita a la Copa del Món d’esquí alpí, van tornar a obrir el debat sobre la possibilitat que el Principat sigui seu de l’esdeveniment més gran en el món de l’esquí alpí. El dirigent de la federació internacional, un dels principals avaladors a les candidatures fallides per al 2027 i el 2029, va refermar que “si mirem els criteris per a amfitrions, Andorra ho compleix tot, només fa falta veure l’entusiasme de tota la gent i el públic”, a més de concloure que “a les atletes els encanta venir aquí i a tots ens encanta venir aquí”. També des de la FIS, el director de la Copa del Món femenina, Peter Gerdol, va destacar que “tard o d’hora aconseguireu organitzar uns Campionats del Món, perquè us ho mereixeu”, a més d’afegir que “no necessiteu fer res diferent del que ja esteu fent. És més una qüestió de política esportiva i en cap cas està relacionada amb la part esportiva ni amb l’organització”. Igual que durant tot el cap de setmana, les esquiadores van seguir refermant també aquesta idea, i la doble campiona olímpica a Milà i Cortina d’Ampezzo, Federica Brignone, va assenyalar en la mateixa línia que seria genial que Andorra fos seu d’un Mundial perquè “és una de les meves seus preferides”.
Prudència nacional
El punt de calma després de les paraules de l’exterior va arribar des del país, amb el cap de Govern, Xavier Espot, assenyalant que “hem de valorar el que va passar i el que hem fet fins ara, i és bo tenir aquest contacte i que hi hagi aquesta predisposició i que renunciem a res i siguem ambiciosos, però també hem de ser prudents”, malgrat admetre que “no s’ha de descartar i penso que Andorra cada vegada suma més punts per ser potencial candidata, i amb la prudència requerida, crec que sempre hem de mirar cap endavant i no hem de perdre mai l’ambició com a país”. En aquest sentit, el director general de la Copa del Món i les candidatures per al 2027 i 2029, David Hidalgo, va afirmar que “hem de seguir treballant, ja sigui amb un perfil més alt o més baix” i va concloure que “quan les nacions influents i poderoses creguin que és el moment, nosaltres, de disposats, ho estarem tots”.
“Si mirem els criteris per als amfitrions, Andorra ho compleix tot”
Copa del món d'èxit
Més enllà del futur, l’organització va fer també una valoració global positiva de la sisena visita de la Copa del Món al país, en un esdeveniment que va atreure “entre 4.000 i 5.000 persones per dia” entre les graderies, els convidats i el village, tal com va assenyalar Hidalgo, que va destacar també que “la valoració global és molt positiva, tot ha funcionat a la perfecció, i toca començar a pensar en el futur”. Per la seva banda, el director esportiu de l’esdeveniment, Santi López, va confessar que “ahir [dissabte per al lector] a la darrera reunió de caps d’equip, Àustria va prendre la paraula en nom de tots els participants i van manifestar l’agraïment per l’esforç que fem i per com fem les coses, i van dir-nos que troben a faltar que no siguem una seu anual al calendari”. A més, va afegir sobre el darrer brífing amb la FIS que “quan demanes al race director de la FIS i diu ‘no tinc res a dir, només us puc dir gràcies’, diu molt del que hem fet”. Aprofitant un símil culinari, el secretari general de la Copa del Món, Marc Mitjana, va destacar que “la maionesa ha sortit bona perquè hem barrejat tots els ingredients i ha sortit bé”. Per últim, el gerent de la FAE, Carles Visa, va sentenciar que “hem organitzat segurament un dels millors descensos del calendari d’aquest any i tot ha sortit a la perfecció”.
“Amb la prudència requerida, sempre hem de mirar endavant”
PENDENTS AL MAIG DE SI TORNA LA COPA DEL MÓN
“Hem de seguir treballant, ja sigui amb un perfil més alt o més baix”