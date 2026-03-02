COPA DEL MÓN FEMENINA
Goggia s’imposa i ensuma el Globus
Amb el triomf al Tarter, la italiana reforça el lideratge en supergegant a falta només de dues proves
La Copa del Món va abaixar el teló al Tarter amb una última jornada que va tenir el pes específic de les grans cites, amb la neu compacta i una Àliga que, fidel a la seva naturalesa, no va concedir ni una sola línia de regal. El segon supergegant no era tan sols una cursa més del calendari, sinó un episodi decisiu en la batalla pel Globus de Cristall i, alhora, una escena íntima per a qui competia a casa, davant la seva gent, com Jordina Caminal.
“Estic molt feliç per la victòria i la diferència respecte a dissabte ha estat l’entrada a la part central”
Sofia Goggia va imposar la seva llei amb una autoritat que no necessita excessos, aturant el crono en 1’25”95 i signant una baixada agressiva, però alhora quirúrgica, en què la diferència es va cuinar especialment en el tercer sector, on va marcar el millor parcial i va construir l’avantatge definitiu sobre les rivals. La italiana, líder de la disciplina, va demostrar que el supergegant és un equilibri delicat entre instint i càlcul, entre l’atac pur i la precisió que evita el desordre. “Estic molt contenta d’haver guanyat i crec que he fet un bon supergegant. He esquiat molt semblant a dissabte, però l’entrada a la part central ha estat més precisa. La diferència ha estat allà”, va explicar. Amb aquest triomf, Goggia recupera terreny en la general i acarona el Globus de Cristall, amb 84 punts d’avantatge amb Alice Robinson, segona, i quan només resten dues proves: Val di Fassa i les finals a Lillehammer. Emma Aicher, protagonista absoluta del cap de setmana, va signar el segon lloc, fita afegida a la victòria en el primer supergegant i la quarta plaça al descens, demostrant que el seu nom ja no és una promesa, sinó una realitat. Va fregar la glòria a 0”24 completant un cap de setmana “increïble”, segons les seves pròpies paraules, i reafirmant-se en una pista que la sedueix. “La pista és molt maca, l’ambient és espectacular. És increïble esquiar aquí”, va dir, sumant-se al cor de veus que situen Andorra com una parada privilegiada del circuit. La noruega Kajsa Vickhoff Lie va ser una altra de les sorpreses agradables i va completar el podi a 0”31, mentre que Corinne Suter, guanyadora del descens, va ser quarta (+0”60) i Ester Ledecká cinquena (+0”78), en una jornada, com sempre, d’exigència màxima.
NACIONAL
“Ho heu de seguir intentant”
Marc Basco
“Per a mi era molt important arribar a baix i és la manera de construir i agafar confiança”
Caminal es treu l'espina
Per a Jordina Caminal, el segon supergegant tenia un altre significat. Després de no haver acabat el primer, l’andorrana, amb el dorsal 55, es va proposar arribar a baix, construir des de la meta i no des del buit. Va aturar el crono en 1’30”11, 49a, a 4”16 de Goggia i a 1”20 dels punts, però el temps, en aquest cas, era secundari. “Per a mi avui era important arribar a baix, perquè crec que és la manera de construir un esquí sòlid i agafar confiança. Objectiu complert”, explicava l’esquiadora de la FAE. Els primers parcials van ser competitius, després alguna errada –al tercer sector– i algun ensurt van desinflamar el ritme, però la lectura global de Caminal va ser positiva. “Tinc ganes de seguir creixent com a atleta i com a persona. Continuaré creient en mi i treballant per aconseguir-ho”, va comentar tot desitjant gaudir “d’un parell de dies per pair la ressaca emocional”.
CLASSIFICACIONS
1. Sofia Goggia (ITA) 1’25’’95
2. Emma AIcher (ALE) +0”24
3. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) +0”31
49. Jordina Caminal (AND) +4’’16
GENERAL SUPERGEGANT
1. Sofia Goggia (ITA) 420 punts
2. Alice Robinson (NZE) 336 punts
3. Emma Aicher (ALE) 304 punts
4. Ester Ledecká (TXE) 220 punts
GENERAL COPA DEL MÓN
1. Mikaela Shiffrin (EEUU) 1163 punts
2. Camille Rast (SUÏ) 963 punts
3. Emma Aicher (ALE) 914 punts
4. Sofia Goggia (ITA) 786 punts
EL CASC DE CANDE, AL RESCAT
El vol va arribar, però la maleta no. Sense casc, sense guants i sense part de l’equipació, la prèvia del primer supergegant es convertia en un maldecap logístic. En un esport en què cada detall compta, haver d’improvisar no és el millor escenari, però l’esquí també és solidaritat i Cande Moreno li va deixar el casc, mentre que l’alemanya Emma Aicher li va cedir els guants i l’equipació necessària. Una cadena d’ajudes ràpida perquè Dorigo pogués ser a la sortida amb garanties. L’alemanya s’ho va prendre amb humor i ho va explicar a les xarxes socials: “No soc d’Andorra, eh?”, publicava amb simpatia. “Vaig venir de Noruega i el meu equipatge no, així que he hagut de demanar el material per poder competir. Cande Moreno m’ha deixat el casc. Gràcies, Cande! I Emma m’ha cedit els guants i l’equipació”, deia entre rialles. Ahir va recuperar la maleta i va esquiar amb la seva equipació.