ESQUÍ ALPÍ
Suter vola a l'Àliga
El circuit mundial estrena les curses per la porta gran amb el descens i el triomf de la suïssa, i les lloances cap a la pista i l’organització
La Copa del Món d’esquí alpí va obrir per la porta gran la primera jornada de competició al Tarter, en una cursa de descens que va finalitzar amb el triomf de la suïssa Corinne Sutter, acompanyada al podi per Nina Ortlieb i Sofia Goggia, i el 40è lloc de l’esquiadora de la FAE, Jordina Caminal, en un dia que va refermar l’estima de les millors velocistes del planeta per la pista Àliga i per l’organització de les curses del país, tal com van afirmar després de la carrera. La més contundent va ser l’austríaca Nina Ortlieb, segona ahir, que va destacar que “sempre m’agrada ser a Andorra, m’agraden les condicions, la pista i esquiar amb bon temps, així que estic contenta”, a més de mostrar-se contundent i afirmar que “és un dels meus llocs preferits de tot el calendari de la Copa del Món i encara no entenc per què no van aconseguir el Campionat del Món, perquè crec que estan fent molt d’esforç”. La segona classificada ahir va lloar “l’hospitalitat per als equips, que és d’un altre món, i és una bogeria l’esforç que hi dediquen”, i també “que la gent estigui animant tothom i no tan sols les millors”. També en la mateixa línia, la vencedora, Corinne Sutter, va assenyalar que “m’encanta córrer aquí, el més impressionant és que la pista estigui tan bé, perquè fa molta calor, i no conec cap noia a qui no li agradi ser aquí, és increïble”, a més d’afegir que “m’encanta venir i li vaig dir al meu xicot que quan deixi d’esquiar vindrem de vacances”.
ESPORTS
Soroll i festa a l’Àliga
Ivan Álvarez
1.182 dies sense guanyar
Corinne Suter recordarà de ben segur la pista Àliga i Andorra, i és que 1.182 dies després va guanyar una cursa de la Copa del Món, la sisena de la seva carrera i quarta en descens. La campiona olímpica en aquesta modalitat a Pequín 2022 no vencia al circuit mundial des del 4 de desembre d’aquell any a Lake Louise, al Canadà, en un supergegant. Arrecant amb el dorsal 4, l’esquiadora helvètica va volar al Tarter i va aturar el cronòmetre en 1”31”62, superant per tot just 0”11 Nina Ortlieb, que havia sortit just abans que ella. Sofia Goggia va anar de menys a més però no en va tenir prou per endur-se la victòria i va tancar el podi a 0”24 del triomf. Fregant les posicions d’honor va finalitzar una de les favorites, l’alemanya Emma Aicher, quarta, que segueix com a líder virtual de la general de descens (Lindsey Vonn és primera, però no competirà més), mentre que la seva compatriota Kira Weidle-Winkelmann no va tenir el dia i va acabar en 11a posició.
“No entenc per què no van aconseguir el Campionat del Món”
Caminal, prop dels punts
Jordina Caminal va tancar la seva primera cursa d’un gran esdeveniment amb una meritòria 40a posició després d’estar fregant durant molts trams de la seva baixada la zona de punts. Alguna errada al tram final, però, motivada pel cansament, va impedir-li estar més a prop i va finalitzar a 3”84 del millor registre, i a 0”97 del Top 30 que li hauria permès sumar punts. Malgrat això, el d’ahir a casa és el seu millor resultat en una Copa del Món després del 53è al descens de Zauchensee i el 50è al supergegant de Tarvisio.
“No conec cap noia a qui no li agradi ser aquí, és increïble”
Després de la cursa, emocionada, l’esquiadora va afirmar que “ha estat molt més especial que les altres, sobretot l’arribada amb tots els nens animant”, i va agregar que “m’he sentit tot el dia molt recolzada pels voluntaris i la gent que fa possible això”. Per últim, va cloure que “estic contenta de la baixada, crec que ha estat bona a nivell d’actitud i vull seguir creixent”.
“Ha estat molt més especial que les altres, sobretot a l’arribada”
Torn del supergegant
La Copa del Món viurà avui la segona jornada de competició amb el primer supergegant (el que va suspendre’s a Zauchensee) a les 10.15 hores, amb Suter amb el dorsal 1, Fede Brignone amb el 10 i Caminal amb el 56.
CLASSIFICACIONS
1. Corinne Suter (SUI) 1’31”62
2. Nina Ortlieb (AUT) a 0”11
3. Sofia Goggia (ITA) a 0”24
30. Delia Durrer (AUT) a 2”87
40. Jordina Caminal (AND) a 3”84
GENERAL DESCENS
1. Lindsey Vonn (EUA) 400 punts
2. Emma Aicher (ALE) 306 punts
3. Kira Weidle-K. (ALE) 256 punts
4. Sofia Goggia (ITA) 240 punts
5. Laura Pirovano (ITA) 236 punts
GENERAL COPA DEL MÓN
1. Mikaela Shiffrin (EUA) 1.133 punts
2. Camille Rast (SUI) 963 punts
3. Emma Aicher (ALE) 734 punts
4. Sofia Goggia (ITA) 646 punts
5. Paula Moltzan (EUA) 614 punts