8-M
El 80% de les empreses tenen plans d'igualtat efectius
El dia internacional de la dona es centra, aquest any, en la igualtat dels permisos de maternitat i paternitat.
La secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, ha presentat avui els actes institucionals amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que se celebrarà el proper 8 de març, i ha avançat que enguany la campanya se centrarà en l’àmbit de les cures i, especialment, en la criança compartida.
NACIONAL
Evitar la revictimització a la sala de vistes
Abel Rivera
Cadena ha destacat que l’eix principal és el projecte de llei del permís de naixement igualitari, actualment en tràmit al Consell General, que preveu ampliar a sis setmanes el permís del segon progenitor el 2026, en lloc de les quatre actuals, i desplegar progressivament el model fins a assolir 20 setmanes per a cada progenitor. La norma inclourà retroactivitat per als infants nascuts entre l’1 de gener i l’entrada en vigor de la llei, amb l’objectiu de garantir la igualtat de condicions.
Segons Cadena, la mesura suposa “un canvi cultural profund” que busca enfortir els vincles familiars, promoure la corresponsabilitat real i reduir les desigualtats que han recaigut majoritàriament sobre les dones. El model situa el benestar dels infants al centre i afavoreix la igualtat d’oportunitats laborals.
Pel que fa als actes, el Govern ha programat per al dia 3 de març, contacontes sobre pressió estètica a Escaldes-Engordany i el dia 5 de març, la projecció del curtmetratge Quarantena, nominat als Goya 2025, amb una taula rodona posterior sobre maternitat, conciliació i corresponsabilitat. També es distribuiran llaços liles i es difondrà l’eslògan institucional “8M: som totes”, consensuat en el marc del programa quadriennal per la igualtat.
En l’àmbit laboral, la secretària d’Estat ha assenyalat que prop del 80% de les empreses ja han registrat els seus plans d’igualtat i que el Departament treballa amb la vintena d’empreses restants per culminar-ne el procés. Cadena ha insistit que l’objectiu no és que les empreses compleixin només formalment amb l’obligació, sinó que “assumeixin un compromís real amb la igualtat efectiva, incorporant mesures concretes per reduir la bretxa salarial, millorar la conciliació i prevenir situacions de discriminació”. En aquest sentit, ha explicat que s’està duent a terme una tasca d’acompanyament i pedagogia per facilitar la implantació de les mesures i adaptar-les a la realitat de cada organització.