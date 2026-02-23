Dia Internacional de la Dona
Andorra la Vella impulsa el 8M amb activitats centrades en la salut femenina i la càrrega mental
El programa “Temps per a nosaltres” oferirà una xerrada i una sessió de ioga el 8 de març al Centre de Congressos
El comú d’Andorra la Vella ha presentat el programa d’activitats “Temps per a nosaltres” amb motiu del Dia Internacional de les Dones, una proposta que posa el focus en la salut femenina, l’autocura i la visibilització de la càrrega mental. Les activitats tindran lloc el diumenge 8 de març, de 12 a 14 hores, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.
La jornada s’iniciarà a les 12 hores amb la xerrada “Cuidar-nos amb consciència”, conduïda per Marlene Gonçalves, que oferirà eines i reflexions sobre la càrrega mental, els límits personals, l’autocura, el temps propi i el moviment conscient com a via de salut i benestar.
A les 13 hores es durà a terme la sessió de ioga “Les 4 fases del cicle de la dona”, impartida per Suray Fernandez i Paula Frenske, concebuda com un espai d’exploració i escolta del cos per acompanyar les diferents etapes del cicle vital i hormonal.
Les activitats són gratuïtes, però amb places limitades, i requereixen inscripció prèvia obligatòria fins al 6 de març a les 14 hores. Les persones inscrites rebran una estoreta de regal.
Amb motiu del 8M, el comú també il·luminarà de color lila diversos punts emblemàtics de la parròquia, com l’avinguda Meritxell, les Fonts de la Rotonda, el campanar de l’església de Sant Esteve, l’aparcament Prat de la Creu, l’avinguda Doctor Mitjavila i la passarel·la Rosa Ferrer.