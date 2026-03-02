PROCEDIMENT JUDICIAL
Evitar la revictimització a la sala de vistes
L’Institut de les Dones lamenta que encara hi ha processos en què es declara més d’un cop
Les darreres setmanes s’han celebrat al Tribunal de Corts tres judicis per violència sexual en què les víctimes no van haver de declarar a la vista oral. En tots tres casos, el tribunal va donar validesa a la declaració feta en fase d’instrucció, per evitar que haguessin de reviure els fets anys després davant els magistrats de Corts. Es tracta d’una mesura que fa part dels protocols que han evolucionat amb els anys, reforçant la protecció de les afectades. Per a la presidenta de l’Institut Andorrà de les Dones, Judith Pallarés, el criteri hauria de ser clar: “No s’hauria de fer declarar les víctimes més d’una vegada”. En declaracions al Diari, l’Institut va defensar que el problema no és només la publicitat del judici, sinó el fet d’obligar la dona a repetir una vegada i una altra el mateix relat.
“La revictimització es produeix quan fan declarar les víctimes més d’un cop”
“La revictimització es produeix quan les fan declarar més d’un cop i no s’utilitza el primer informe com a única base”, va afirmar. Tot i que la celebració de judicis a porta tancada protegeix la intimitat, Pallarés recorda que el desgast emocional es produeix igualment cada vegada que la víctima ha de reconstruir els fets davant d’un nou operador jurídic. Des de l’Institut alerten que encara hi ha casos en què les dones arriben a declarar “fins a tres vegades al llarg del procediment penal”. Aquest recorregut, que pot allargar-se durant anys, provoca cansament psicològic i, en alguns casos, desincentiva la continuïtat del procés. “Moltes volen girar full i no reviure constantment la situació traumàtica”, va dir Pallarés. Els tres judicis del mes passat mostren que el sistema disposa d’eines per evitar-ho. La clau és la possibilitat d’utilitzar la declaració feta en instrucció com a “prova preconstituïda”, de manera que tingui plena validesa en el judici.
“Les dones volen girar full i no reviure constantment una situació traumàtica”
Aquest mecanisme està previst a la Llei 1/2015 per a l’erradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica, que va reforçar la protecció a les víctimes i va introduir adaptacions en el procediment penal. La norma també va donar cobertura als protocols de detecció i intervenció coneguts com a Codi Lila, orientats a activar recursos socials i institucionals de manera coordinada. Per a l’Institut de les Dones, però, el repte ja no és tant disposar del marc legal com aplicar-lo amb coherència i de manera generalitzada. L’objectiu, insisteix Pallarés, ha de ser que declarar una sola vegada “no sigui una excepció, sinó la norma”. Només així, sosté, es podrà garantir que el procés judicial no es converteixi en una segona forma de patiment.
La clau és utilitzar la declaració feta en instrucció com a prova preconstituïda