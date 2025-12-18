Igualtat
Concòrdia proposa accelerar l’equiparació dels permisos de naixement al 2028
El grup parlamentari presenta una dotzena d’esmenes per assolir la igualtat efectiva entre dones i homes en només tres anys
El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat una dotzena d’esmenes al projecte de llei per al foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, amb l’objectiu d’accelerar l’equiparació dels permisos de maternitat i paternitat i reforçar la corresponsabilitat en la cura dels infants. Entre les principals propostes, destaca el canvi de denominació del text, que passaria a anomenar-se Projecte de llei per a l’equiparació dels permisos de naixement a Andorra, per reflectir millor l’esperit de la norma i subratllar que aquests permisos no són períodes de descans, sinó temps destinats a la cura i atenció del nadó.
Concòrdia defensa que la distribució desigual de les responsabilitats familiars continua sent un dels principals factors de discriminació indirecta que afecten les trajectòries laborals i econòmiques de les dones. En aquest sentit, el grup proposa substituir en tot el text el concepte de “descans” pel de “permís” i planteja una equiparació molt més ràpida dels permisos de naixement patern, que passaria de les quatre setmanes actuals a deu el 2026, quinze el 2027 i vint el 2028, en lloc del calendari fins al 2033 previst pel Govern.
Una altra de les esmenes rellevants elimina la possibilitat que les empreses limitin el gaudi simultani del permís quan mare i pare treballen al mateix centre, considerant que l’organització interna no pot restringir un dret de caràcter preferent. Pel que fa al gaudiment obligatori, es manté el període de sis setmanes immediatament posteriors al part per a la mare i es proposa que el segon progenitor assoleixi també aquestes sis setmanes obligatòries el 2028. El text introdueix, però, una clàusula d’excepcionalitat per a persones autònomes, càrrecs directius o activitats essencials, que permetria una suspensió parcial de l’activitat laboral amb límits estrictes d’hores i amb un repartiment clar de les prestacions entre empresa i CASS.
Un cop superat el període obligatori, Concòrdia planteja que la resta del permís es pugui gaudir de manera flexible, amb suspensió total o parcial de la jornada, incloent-hi fórmules de teletreball, sempre amb acord previ. Aquesta flexibilitat aniria acompanyada d’un enduriment del règim sancionador per evitar abusos i garantir que no es converteixi en una obligació encoberta de treballar durant el permís. Finalment, el grup proposa establir un topall econòmic a la prestació, equivalent a dues vegades el llindar econòmic de cohesió social, per garantir la sostenibilitat del sistema i una distribució més equitativa dels recursos públics.
El partit defensa que la igualtat efectiva no pot quedar condicionada a la conjuntura econòmica i insta el Govern a fer un seguiment rigorós de l’aplicació de la llei. Segons el grup, la reforma dels permisos de naixement ha de servir per avançar cap a una igualtat real entre dones i homes, evitar la penalització laboral de la maternitat i garantir el dret a la cura dels infants per a totes les famílies, independentment del règim laboral.