Guerra a l'Orient Mitjà
Espanya no permet els Estats Units utilitzar les bases de Morón i Rota per atacar l'Iran
Els mapes del portal FlightRadar24 han mostrat la sortida de quinze aeronaus cap a altres destins
El govern espanyol ha deixat clar que no permetrà als Estats Units utilitzar les bases militars de Morón i Rota per dur a terme atacs contra l’Iran, emfasitzant que qualsevol operació ha de complir el conveni bilateral i el dret internacional. El ministre d’Afers Exteriors espanyol, José Manuel Albares, ha subratllat que “les bases no s’estan utilitzant ni es faran servir per a aquesta operació militar fora del marc acordat”, i la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reafirmat categoricament que no s’ha prestat cap assistència a l’ofensiva des d’aquestes instal·lacions.
NACIONAL
Calma i sensació de protecció entre els residents andorrans a Dubai
Marc Basco
Els mapes del portal FlightRadar24 han mostrat la sortida de quinze aeronaus militars nord-americanes de les bases de Rota i Morón cap a altres destins, inclosa Alemanya, poc després dels atacs de Washington i Tel Aviv contra l’Iran. Almenys set d’aquests aparells han aterrat a la base de Ramstein, a Alemanya, i altres han sortit en diferents direccions, tot això en un context de tensió diplomàtica elevada entre Madrid i alguns aliats occidentals.
NACIONAL
El preu del petroli augmenta més d'un 8% per la guerra a l'Orient Mitjà
Redacció
Macron anuncia que augmentarà l'arsenal nuclear
El president de França i Copríncep d'Andorra, Emmanuel Macron, ha anunciat que augmentarà l'arsenal nuclear de França per fer front a un nou context geopolític "ple de riscos i amenaces". El president francès considera que "vivim en un període de convulsions geopolítiques plenes de riscos", i amenaça de fer servir l'arsenal "per protegir els seus interessos".