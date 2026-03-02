Conflicte
Els Emirats Àrabs Units han interceptat 161 míssils i 645 drons iranians des de l'inici de la guerra
El ministeri de Defensa eleva a 3 els morts i 68 els ferits lleus
El ministeri de Defensa dels Emirats Àrabs Units ha anunciat que les seves defenses aèries han interceptat amb èxit 9 míssils balístics, 6 míssils de creuer i 148 drons en el marc d’un atac llançat per l’Iran. Segons el balanç oficial, des de l’inici de l’ofensiva s’han detectat 174 míssils balístics, dels quals 161 han estat destruïts i 13 han caigut al mar. També s’han identificat 689 drons, amb 645 interceptats i 44 que han impactat dins del territori estatal.
A més, s’han detectat i destruït 8 míssils de creuer, que han provocat danys col·laterals, amb un resultat de 3 morts i 68 ferits lleus. El ministeri ha explicat que els sorolls escoltats en diverses zones del país corresponen a la intercepció de míssils per part dels sistemes de defensa aèria i a l’actuació d’avions de combat contra drons i míssils de creuer, fet que ha causat danys materials lleus i moderats en instal·lacions civils.
Les autoritats han condemnat “en els termes més enèrgics” l’atac, que qualifiquen d’agressió flagrant i violació greu de la sobirania i del dret internacional, i han afirmat que es reserven el dret de respondre i adoptar totes les mesures necessàries per protegir el territori i la població.
