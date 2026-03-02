Inclusió
Andorra Telecom s’adhereix a l’Andbus Solidari i dona suport a Assandca i AUTEA
Els treballadors de la companyia han escollit per votació interna els dos projectes beneficiaris
Andorra Telecom s’ha adherit per primera vegada al Fòrum Andbus Solidari amb l’objectiu de reforçar el seu compromís social i donar suport a les ONG del país. La iniciativa promou la col·laboració entre el sector privat i el tercer sector per finançar projectes amb impacte social.
En aquesta edició, han estat els mateixos treballadors i treballadores de la companyia els qui han decidit a quins projectes destinar l’ajuda, a través d’un procés de votació interna. Durant dos mesos, 77 empleats han pogut analitzar les propostes presentades al II Fòrum Andbus Solidari i escollir-ne dues entre les deu candidatures participants.
Els projectes seleccionats han estat ‘El coixí del cor’, d’Assandca, i ‘Reconnecta’, d’AUTEA. En el cas de la primera, els fons es destinaran a l’elaboració de coixins amb forma de cor per alleujar el dolor i protegir la zona afectada de les dones operades de càncer de mama, oferint-los suport físic i emocional. Els coixins són confeccionats per persones voluntàries i distribuïts per l’associació.
Pel que fa a AUTEA, el projecte Reconnecta s’adreça a persones adultes amb l’objectiu de millorar el seu benestar i la seva inclusió social, reduint el risc d’aïllament i exclusió. El programa busca reforçar els vincles socials i facilitar la participació activa en la vida comunitària.
El CEO d’Andbus, Dani Vinseiro, ha celebrat la incorporació d’Andorra Telecom al fòrum i ha recordat que l’Andbus Solidari ja ha recaptat més de 25.000 euros des del seu inici, amb la previsió de celebrar pròximament una tercera edició per continuar impulsant iniciatives benèfiques al país.
