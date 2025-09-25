Solidaritat
El segom Fòrum Andbus Solidari recull prop de 15.000 euros per a projectes socials
Set empreses del país impulsen accions socials en àmbits com la salut i l'educació
La segona edició del Fòrum Andbus Solidari, celebrada aquesta tarda a la sala d’actes d’Anbank, ha permès recollir vuit donatius d’empreses privades destinats a entitats socials del país, amb una aportació econòmica global que s’aproxima als 15.000 euros.
Les empreses participants han escollit finançar projectes concrets impulsats per cinc entitats del tercer sector: l’Associació Andorrana per la Malaltia d’Alzheimer (AAMA), l’Associació en Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA), la Fundació Privada Tutelar (FPT), l’Associació Andorrana Contra el Càncer (ASSANDCA) i l’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme d’Andorra (AUTEA).
Entre els projectes escollits hi ha l’elaboració d’un programa de suport per a familiars de persones amb Alzheimer, una campanya de sensibilització contra l’assetjament escolar, una bossa d’ajuda econòmica per a persones en situació vulnerable, la confecció de coixins per a pacients operades de cirurgia de mama i una iniciativa d’acompanyament per a adults amb autisme i greus comorbiditats en salut mental.
El CEO d’Andbus, Dani Vinseiro, ha subratllat que l’objectiu principal de la iniciativa és “donar veu a les iniciatives sense ànim de lucre del país” i afavorir que les empreses adoptin polítiques de responsabilitat social corporativa que tinguin un impacte positiu en el conjunt de la societat andorrana.